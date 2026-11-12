麻州家庭醫療支出驚人 去年平均超過3.4萬元

醫療支出已經成為美國家庭的一大負擔。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 麻州家庭醫療支出持續攀升，保費、藥價與醫療服務費用都在上漲，州府正研議MassHealth與處方藥改革以減輕負擔。

麻州 家庭醫療負擔持續加重。麻州衛生政策委員會(HPC)執行長塞爾茲(David Seltz)指出，去年麻州家庭平均醫療總支出已超過3萬4000元，隨著健保保費 、自付額及醫療服務費用不斷上漲，家庭健保年保費預估2032年可能突破5萬元。

塞爾茲形容醫療支出已達「驚人」程度。他日前在HPC年度醫療成本趨勢聽證會上表示，麻州家庭健保年保費從2000年的約7000元，上漲至2025年的近3萬元，25年間增加逾三倍；僅2019年至2025年，保費就上漲38%。

根據2024年資料，鱈魚角(Cape Cod)及離島地區健保保費為全州最高。麻州多數地區的醫療支出甚至超過住房成本，波士頓則是例外。塞爾茲指出，醫療價格、就醫次數、處方藥費用及行政成本增加，都是推高支出的原因。

面對醫療費用持續攀升，麻州正研議改革俗稱「白卡」的醫療補助計畫(MassHealth)付款制度。

MassHealth主管施瓦茲(Ryan Schwarz)表示，州政府預計年底前向聯邦政府提交2028年至2032年的醫療補助豁免計畫延長申請，提出醫院自願參與「整體預算制」，以預先核定的預算支付醫療費用，取代依個別診療項目收費的部分傳統模式，鼓勵醫院提高效率並減少不必要的住院。

西麻州Baystate Health執行長班科(Peter Banko)指出，醫院財務壓力已相當嚴重。該集團近期接管春田市(Springfield)的Mercy Medical Center，發現約半數病床關閉，婦產科、兒科及行為健康服務也已停止。

班科表示，該院累積超過1億2000萬元的基礎設施維修需求，三座鍋爐已有一座故障，若再有一座停擺，醫院恐被迫關閉。他說，醫療財務制度需要根本改革。

麻州檢察長坎貝爾(Andrea Campbell)則指出，不同基層醫療機構提供相同服務，獲得的保險給付差距明顯。部分機構還能取得額外獎勵金及補助，使實際收入差距進一步擴大。她呼籲州議會推動支付改革，避免新增資源加深不平等。

處方藥價格也是聽證會焦點。哈佛朝聖者醫療保險及塔夫茨健康計畫母公司Point32Health執行長吉利根(Patrick Gilligan)建議，麻州成立藥價審查委員會，研究降低高價藥品成本。此外，麻州也正研究將部分處方藥福利重新交由MassHealth管理，減少中間管理費用，預計相關改革每年可能節省超過1億9000萬元。