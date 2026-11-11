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費城交通死亡降26%創新低 行人風險仍高

編譯周芳苑／綜合報導
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文章摘要整理：

費城2025年交通死亡降至89人創新低，但行人仍是高風險族群，市府將持續透過測速攝影機與路口改造降低事故。

費城日前公布「零死亡願景」(Vision Zero)年度報告，2025年全市交通事故死亡人數降至89人，較2024年的120人減少26%，創2016年啟動該計畫以來最大年度降幅。不過，嚴重非致命性傷害人數略增，交通安全仍面臨挑戰。

報告指出，行人僅占交通事故受害者6%，卻占死亡人數41%，且多數致命行人事故發生於夜間。市府零死亡願景資深協調員林恩(Virginia Lynn)表示，超速是主要肇因之一，尤其晚上9時至凌晨2時最為嚴重。

市府認為，自動測速攝影機有助降低事故。羅斯福大道(Roosevelt Boulevard)自2020年設置攝影機後，交通死亡人數減少40%；布羅德街(Broad Street)去年10月啟用測速設備，截至今年3月30日，超速違規減少67%，平均車速及死亡人數也下降。

零死亡願景計畫經理戈里尼(Marco Gorini)指出，行人若遭時速40哩的汽車撞擊，死亡機率高達九成。

目前費城北部及西部13號國道沿線已啟用測速攝影機，市府計畫在另外三條高事故路段增設數十部設備。

此外，市府已在27個街區增設交通緩行設施，完成舊城區市場街安全改造，並於危險路口設置行人優先通行號誌，讓行人在車輛綠燈亮起前先行穿越道路。

精華 FAQ

  • 市府公布死亡人數降至89人，較2024年的120人減少26%，創零死亡願景啟動以來最大降幅。官方認為，測速攝影機、交通緩行設施與路口改造，都是降低事故的重要因素。

  • 因為行人只占交通事故受害者6%，卻占死亡人數41%，且多數致命事故發生在夜間。市府指出超速是主要肇因之一，尤其晚上9時至凌晨2時風險最明顯。

  • 市府已在羅斯福大道、布羅德街等高事故路段設置或擴充測速攝影機，並在27個街區增設交通緩行設施，完成舊城區市場街改造，還在危險路口加裝行人優先號誌。

費城

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