華人醫療服務“癌症預防與支持計劃”第四屆年會成功舉辦 守護肺健康！重視亞裔非吸菸女性高發肺癌風險

主講人，醫學生團隊和華人醫療服務團隊。

華人醫療服務“癌症預防與支持計劃”第四屆年會於10月25日在海龍閣舉辦，本次年會不僅有可以講中文的肺科專家為大家詳細解讀肺癌及亞裔非吸菸女性肺癌變異風險，還有羅格斯大學醫學院的學生帶來疫苗方面的指南，更有幾位元患者分享親身經歷讓大家提高防患意識，此後還安排了肺科醫生，家庭醫生和極富經驗的社工為大家帶來問答論壇答疑解惑。與會94位觀衆提問踴躍，與幾位主講人互動不斷，討論熱烈。

羅格斯大學醫學院臨床助理教授，羅伯屋強生大學醫院肺科醫生孟遠江醫生（Dr. William Meng），他同時也是肺科介入治療醫生，並擔任肺科重症監護醫生。此前孟醫生在今年六月為華人醫療部舉辦了肺癌方面的綫上講座，這次在華人醫療部與三家RWJBH羅伯森巴拿巴斯醫療系統推出“亞裔非吸菸女性肺癌篩檢項目”一周年之際，走入華人社區面對面與大家交流，並帶來他幾周前在鳳凰城肺癌研討會上最新的資訊與大家分享。

孟遠江醫生在講座開始即提出一組關鍵的數字讓大家認識到肺癌及亞裔女性面臨的肺癌變異是需要引起極大重視的。他提到美國每年約有210萬的新發癌症，其中大約13萬是肺癌，而另一方面肺癌的死亡率高約20%，是全美死亡率最高的癌症，同時亞裔女性肺癌患者中高達80%以上的人是從來沒有吸過菸的，而這個人群患肺癌的風險卻是其他族群的2倍！但與此同時現行的全美肺癌篩檢（Low-Dose CT）因爲只面對吸菸的人群又將她們排除在外，讓亞裔女性無法獲得如乳癌和腸癌等可以早期篩查出的癌症一樣提早得到治療從而挽救生命，否則因爲肺癌沒有任何早期症狀等到出現問題就已經是晚期，所以亞裔女性若能及早得到篩檢是非常重要的。

其中引起華人共鳴的關注點集中在華人的烹飪習慣，以及環境污染因素等和日常生活息息相關的問題，孟醫生提到了如亞裔女性因爲習慣于高溫烹調，在這些油煙懸浮物中吸入更多致癌物，包括是否曾生活在空氣污染PM2.5環境下，地下室氡氣因素，基因因素和職業因素對肺癌風險的影響等。其中並強調了一定要有室外循環通風，避免二手煙，並減少污染環境暴露的時間及重度，從而減少肺癌的觸發。

羅格斯大學醫學院環球醫療副院長，羅格斯大學家庭健康及多元文化主任，家庭醫學及社區健康系教授，同時也是華人醫療服務部的醫療顧問林偉如醫生（Dr. Karen Lin）今年帶隊羅格斯大學醫學院的三位醫學生郭顯德（Haydn Gock）, 徐望（Sophia Xu）, 朱傑妮（Daphne Zhu）為本屆年會帶來了“流感，肺炎和新冠疫苗接種指南”，分享了各種疫苗的使用範圍，爲什麽要接種？不同年齡段的接種建議，以及癌症患者更應該接種流感疫苗等等實用的建議。當天出席癌症年會的王愛娟醫生也為大家提供了很多有效的疫苗接種和看醫生管道。

今年的癌症預防年會上還有三位肺癌患者非常難能可貴地和大家分享自己的一手抗癌經驗，其中兩位女性患者都是不菸但罹患肺癌的，而其中一位也是在華人醫療服務部於RWJBH三家醫院推行低劑量電腦斷層掃描（LDCT）肺癌篩檢後116位做了該掃描的華裔女性中篩查出的兩例癌症患者之一。當天她們和另外一位男性肺癌患者情真意切的分享讓現場響起無數次掌聲，也讓大家意識到這項早期篩檢的意義和重要性。

最後，孟遠江醫生，林偉如醫生和安寧護理專家羅沛珊共同回答了觀衆提出的關於肺結核，如何避免觸發肺癌發生，怎樣處理術後及觀察等問題，以及回國或旅遊回來後感冒或新冠陽性等問題做了討論。孟遠江醫生並針對一些患者是否一定要通過手術來治療一期甚至二期肺癌的問題帶來了剛結束的肺癌研討會上最新的研究進展，提到有望通過新的技術和方法讓患者經歷更少的痛苦，並獲得更早期而有效的肺癌治療。

RWJUH華人醫療服務部主任李安琪（Angela Lee）主持了此次年會，RWJBH多元族裔部主任鄒興睿（Stephanie Zou）為大家介紹了華人醫療團隊和相關的服務，也感謝醫院各部門也因爲華語部和肺科醫生們的提案，經過積極籌備一年前批准該“亞裔非吸煙女性肺癌篩檢”項目，讓這個不在保險公司承保範圍內的低劑量電腦斷層掃描現在可以通過華人醫療服務在RWJBH醫院申請到的特殊項目計劃下，讓符合條件的亞裔女性僅付$56即可在三家該系統的醫院通過綠色通道直接獲得LDCT檢查處方，不需要先看醫生即可來做該肺癌篩檢，讓更多亞裔女性受益。

相關問題可致電華人醫療服務，或上網參看此次講座的簡要重播：732-923-5057。

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