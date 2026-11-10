偽造房貸資料 新州亞裔男判刑33個月

收入以及稅表等資料，是銀行決定貸款多寡的重要因素。(pexels)

AI摘要 文章摘要整理： 新州亞裔商人李承佑因指使提交虛假文件申請房屋淨值貸款，承認詐欺罪後在紐約聯邦法院被判33個月監禁並須繳款84萬多元。

美國紐約東區檢察官辦公室(United States Attorney's Office Eastern District of New York)日前宣布，新澤西州 李堡(Fort Lee)亞裔 商人李承佑(Seung "Kevin" Y. Lee)自行或指使他人提交虛假文件申請房屋淨值貸款 (HELOC)，在紐約聯邦法院被判處33個月監禁。

李承佑現年55歲，承認串謀實施電匯詐欺和銀行詐欺罪，另被令向政府繳納84萬1549元。

檢察官辦公室稱，李承佑和他的公司Pinnacle Capital長達七年來為人代辦申請HELOC貸款；透過這類貸款，屋主可利用房屋淨值抵押借款，前提是必須有收入還貸款。

聯邦檢察官表示，2015年1月至2022年3月期間，Pinnacle公司向紐約多家銀行提交附有虛假收入和就業資訊的HELOC貸款申請，虛假文件包括報稅表、W-2表格和薪資單。

調查人員表示，Pinnacle公司提出的申請文件顯示，許多申請人聲稱能夠償還房屋淨值信用額度貸款，實際上根本無力償還，這些申請人多是亞裔美國移民，收入微薄或未經核實，但擁有具相當淨值的房產。

數百份這一類的詐欺房屋淨值信用額度貸款申請獲批，導致銀行承受8000餘萬元損失風險。當局稱，Pinnacle公司通常針對每筆詐欺性貸款抽取1%佣金，總計約84萬1549.54元。

紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella Jr.)透過聲明說，被告以虛假資料騙金融機構向其客戶發放房屋淨值貸款，讓貸款機構面臨數百萬元潛在損失；諾塞拉強調，最新判決顯示，以欺詐手段利用銀行系統牟取經濟利益的人終將受到法律制裁。

這一椿造假申請房屋淨值貸款案也在司法部官網公布；官網29日貼文稱，美國地區法官岡薩雷斯(Hector Gonzalez)在布碌崙聯邦法院判處李承佑33個月監禁，被告已承認一項串謀電匯詐欺和銀行詐欺罪名。