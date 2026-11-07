8.47億勁球彩券 新澤西州最富小鎮賣出

蒙特維爾鎮(Montvale)市長Mike Ghassali在賣出勁球大獎的Wegmans食品超市前，宣布有人中8億多元的好消息。(市長臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 新澤西州蒙特維爾鎮一間Wegmans售出8.47億元勁球彩券，得主可匿名領獎，並需面臨聯邦與州稅扣除。

一張價值8.47億元的勁球 (Powerball)彩券 在新澤西州 最富裕的小鎮之一售出，該鎮家庭收入是美國家庭收入中位數的兩倍多。

這張幸運彩券於4日(周三)晚間在蒙特維爾鎮(Montvale)的一家Wegmans食品超市售出。蒙特維爾鎮是一個高級小鎮，根據美國人口普查局(the U.S. Census Bureau)數據，該鎮家庭收入中位數超過17.8萬元。

相比之下，美國家庭收入中位數是8萬7460元。

蒙特維爾鎮長期以來都是一些知名企業的所在地。塗料商Benjamin Moore、夏普(Sharp Electronics)、醫療器材公司Pentax Medical、KPMG和英力士汽車(英力士汽車)等公司都在這座只有9600名居民的小鎮設有總部或重要辦公室。

賓士(Mercedes-Benz)北美總公司在遷至喬治亞州之前，也是坐落於蒙特維爾。BMW北美總公司則是在蒙特維爾待了數十年後，於近期搬到附近。

周三晚上的中獎號碼為15、34、41、53、56，紅色強力球號碼為21。據彩票官員稱，這張六個號碼全中的彩券，獎金是勁球史上第九高。

這位尚未透露姓名的中獎者可以選擇分29年領取8.47億元的全部獎金，或一次性領取3.631億元的現金。根據州法，新州居民可以無限期地保持匿名。

此外，由於獎金超過50萬元，中獎者必須繳納24%的聯邦稅和8%的新州稅。

截至5日(周四)下午，這張彩券仍無人認領，中獎者有一年的時間兌獎，逾期作廢。

據新州彩券部門執行董事凱利(James A. Carey Jr.)稱，這筆8.47億元的獎金是該州歷史上第二高的彩券獎金。最高獎金是2024年3月在內普丘恩市(Neptune)的一間ShopRite超市售出的一張11.28億元的彩券。