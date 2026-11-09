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費城貧窮率 名列全美大城之冠 市長坦言物價實在太貴

編譯盧炯燊／綜合報導
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費城名列全美最窮城市。(本報檔案照片)
費城名列全美最窮城市。(本報檔案照片)

AI摘要

文章摘要整理：

最新調查顯示，費城貧窮率達20.4%居全美大城之冠，雖較高峰下降但近3年幾乎停滯，市長坦言生活成本過高，專家也憂心補助可能縮減。

費城又再「榮登」榜首，可惜是全國最貧窮城市之首。美國人口普查局的美國社區調查(American Community Survey)最新公布，費城有20.4%的居民生活在貧窮線以下。

費城的貧窮率在2011年達到28.4%的最高峰後，雖然持續下降，但自2023年以來一直維持在20%左右，即五個人裡有一個人活在貧窮線下。

數據顯示，僅次於費城貧窮率的是紐約與休士頓兩大城市，貧窮率同為17.7%。

人口普查局是根據個人或家庭的收入，是否低於某個門檻來衡量貧窮率，2025年費城一個4口之家的貧窮線為年收入3萬2750元，去年收入中位數為6萬7400元。

數據公布後，費城市長帕克(Cherelle L. Parker) 直言20.4%的貧困率實在太高，作為市長是無法接受，然而生活成本是一個非常現實的問題，食物、燃料及衣服等基本生活必需品，實在太貴了。

分析人士指出，費城貧窮率基本上保持原位，這比具體的年度數據更令人擔憂，說明了經濟持續不前沒有改善。

丕優慈善信託基金(Pew Charitable Trusts)負責費城研究與政策的項目主任馬丁(Katie Martin)表示，貧窮率的差別並不重要，重要的是看到的長期趨勢，過去3年費城的貧困率基本上保持平穩，即是說市民生活沒法改善。

費城非營利金融機構「再投資基金」(Reinvestment Fund)總裁道達爾(Emily Dowdall)也說，公布的貧困率只是反映居民經濟負擔的冰山一角，更令人擔心的是聯邦政府未來會削減食品券、醫療補助和住房援助等項目的資金。她表示，這些補助「對低收入家庭來說是至關重要」。

道達爾又說，幫助人們擺脫貧困是重要的政策目標，如果人們連基本的食品和住所都無法滿足，那麼向上流動就無從說起。

精華 FAQ

  • 美國人口普查局最新美國社區調查顯示，費城有20.4%的居民生活在貧窮線以下，在全國主要城市中排第一，因此被稱為全美最貧窮的大城市。

  • 費城貧窮率在2011年曾達28.4%，之後雖逐步下降，但自2023年以來一直維持在20%左右，顯示整體經濟改善有限，居民生活狀況幾乎沒有明顯進展。

  • 市長帕克認為20.4%的貧困率高得無法接受，並直指食物、燃料和衣服等必需品太貴；專家則擔心聯邦若削減食品券、醫療補助與住房援助，低收入家庭將更難翻身。

人口普查 費城 休士頓

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