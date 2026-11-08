25艘廢棄軍艦 占據費城舊船廠碼頭阻發展
費城舊海軍造船廠有25艘封存軍艦長期占用碼頭，讓韓華費城造船廠與Rhoads Industries的擴建計畫受阻，海軍也尚未提出具體搬遷時程。
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費城舊海軍造船廠有25艘封存軍艦長期占用碼頭，讓韓華費城造船廠與Rhoads Industries的擴建計畫受阻，海軍也尚未提出具體搬遷時程。
韓華費城造船廠(Hanwha Philly Shipyard)與Rhoads Industries計畫擴建前費城海軍造船廠，但25艘美國海軍封存艦艇長期占用碼頭，兩年多來數量未減，成為擴產障礙。
費城詢問報(The Philadelphia Inquirer)報導，這批「封存艦隊」停泊在舊船廠核心區的「儲備池」(Reserve Basin)，部分艦艇造價高達數億元，卻遠早於預定服役年限退役，等待拆解或作為靶艦擊沉。由於停靠在斯科爾基爾河淡水區，鏽蝕速度較海水環境緩慢，但持續占據珍貴碼頭空間。
其中，儲備池南側停泊四艘自由級濱海戰鬥艦，由洛克希德馬丁設計、在威斯康辛州建造，原訂服役25年，卻因性能問題及維修成本過高，僅服役五至八年便提前退役。
韓華集團2024年以1億元向挪威Aker ASA收購費城造船廠，計畫最終投資50億元升級設施，將造船速度從近年平均每八個月一艘，提高至數周一艘，並希望增加員工至4000人以上，配合美國政府振興本土造船業的政策。
韓華發言人休伊特(James Hewitt)表示，公司自2024年以來已投資3.5億元，更新焊接、塗裝、培訓設備及協作機器人，未來還將投入4億元，重啟第二座乾船塢、更新培訓中心並增設生產場地，以便同時建造更多船艦。
然而，海軍紀錄顯示，自韓華同意收購船廠以來，移出費城的軍艦數量並未超過移入數量，使封存艦隊規模始終未見縮減。
韓華發言人洛夫萊斯(Rob Loveless)表示，公司已與海軍會面，雙方正密切合作，討論如何有效運用現有空間。
至於是否將封存艦艇移往其他地點，以便韓華及Rhoads Industries擴建，海軍發言人僅引用今年5月提交國會的造船報告，指出未來四年平均每年將有八艘軍艦封存，但未說明費城將新增多少艘，也未提出現有25艘艦艇的遷移時程。
因為這些艦艇長期停泊在舊船廠核心區的儲備池，佔用珍貴碼頭與作業空間，使韓華與Rhoads Industries難以同步擴充產線與設施。 韓華計畫投入50億元升級費城船廠，重啟第二座乾船塢、更新培訓中心並增設生產場地，目標把造船速度提升到數周一艘，並將員工增至4000人以上。 海軍僅表示未來4年平均每年會有8艘軍艦封存，但沒有說明費城會增加多少艘，也未提出現有25艘艦艇何時遷移或移往何處。
精華 FAQ
因為這些艦艇長期停泊在舊船廠核心區的儲備池，佔用珍貴碼頭與作業空間，使韓華與Rhoads Industries難以同步擴充產線與設施。
韓華計畫投入50億元升級費城船廠，重啟第二座乾船塢、更新培訓中心並增設生產場地，目標把造船速度提升到數周一艘，並將員工增至4000人以上。
海軍僅表示未來4年平均每年會有8艘軍艦封存，但沒有說明費城會增加多少艘，也未提出現有25艘艦艇何時遷移或移往何處。
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