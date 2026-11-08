新州長反對俄柴油入港 警告港口碼頭業者將重罰

新州新州是東岸重要石油進口和分銷樞紐，圖為紐瓦克港。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 新州州長薛瑞爾警告港口業者勿接收俄羅斯柴油，稱其違反2022年禁令並可能遭民刑事重罰；白宮則稱相關授權合法且有助降低柴油價格。

新澤西州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)堅決反對川普政府允許進口俄羅斯 柴油，日前寫信警告新州 港口碼頭業者，一旦接收俄羅斯柴油將違反聯邦法，相關企業和個人恐面臨嚴厲民事刑事處罰。

新州是東岸重要石油進口和分銷樞紐，目前至少有一艘載有俄羅斯燃料的油輪正駛向東岸。

薛瑞爾在信中表示，川普政府允許進口俄羅斯柴油與2022年禁止進口俄羅斯能源產品的一項法律衝突，誓言動用一切法律和監管手段阻止燃料進入新州港口。

薛瑞爾聲稱，新州絕不任由川普以犧牲美國人民的利益為代價支持俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)；川普非但未降低成本，反而資助普亭對烏克蘭戰爭和危及海外美國軍人的全球暴力和恐怖主義活動。

白宮女發言人羅傑斯(Taylor Rogers)辯稱，總統達成一項向全球市場供應柴油的協議，降低柴油價格。

財政部外國資產管制辦公室(Treasury's Office of Foreign Assets Control)10月9日簽發135號通用許可證(General License 135)，就在同一天，川普總統宣布與普亭達成協議。財政部堅稱政府授權合法。

該許可證針對與俄羅斯柴油銷售、運送、卸載和進口俄羅斯柴油相關的交易予以授權，包括進口到美國，有效期2027年4月7日。

薛瑞爾辯稱，許可證不能凌駕「終止俄羅斯石油進口法案」(Ending Importation of Russian Oil Act)之上，該法案2022年4月俄羅斯入侵烏克蘭後簽署生效。

薛瑞爾援引聯邦海關法稱，參與非法進口恐面臨等同貨物價值的罰款，訴訟時效5年，即便川普卸任，違法者仍可能面臨數百萬元罰款。

薛瑞爾說，俄羅斯已向美國派出多艘載有柴油的油輪，至少一艘正駛向新州海岸。

據悉，「Agioi Fanendes」號油輪10月22日離開俄羅斯港口，船上約4萬公噸柴油，最初目的地是紐約，預計11月7日抵達。

12名參議員要求川普撤銷許可，其中有6名共和黨人，警告稱，授權進口恐為普亭戰爭提供資金。