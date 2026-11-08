我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跌倒別慌張 掌握技巧可降低傷害

「可負擔」UC加大擲1.9億購海景酒店 用途與學術不沾邊

新州長反對俄柴油入港 警告港口碼頭業者將重罰

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新州新州是東岸重要石油進口和分銷樞紐，圖為紐瓦克港。(美聯社)
新州新州是東岸重要石油進口和分銷樞紐，圖為紐瓦克港。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

新州州長薛瑞爾警告港口業者勿接收俄羅斯柴油，稱其違反2022年禁令並可能遭民刑事重罰；白宮則稱相關授權合法且有助降低柴油價格。

新澤西州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)堅決反對川普政府允許進口俄羅斯柴油，日前寫信警告新州港口碼頭業者，一旦接收俄羅斯柴油將違反聯邦法，相關企業和個人恐面臨嚴厲民事刑事處罰。

新州是東岸重要石油進口和分銷樞紐，目前至少有一艘載有俄羅斯燃料的油輪正駛向東岸。

薛瑞爾在信中表示，川普政府允許進口俄羅斯柴油與2022年禁止進口俄羅斯能源產品的一項法律衝突，誓言動用一切法律和監管手段阻止燃料進入新州港口。

薛瑞爾聲稱，新州絕不任由川普以犧牲美國人民的利益為代價支持俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)；川普非但未降低成本，反而資助普亭對烏克蘭戰爭和危及海外美國軍人的全球暴力和恐怖主義活動。

白宮女發言人羅傑斯(Taylor Rogers)辯稱，總統達成一項向全球市場供應柴油的協議，降低柴油價格。

財政部外國資產管制辦公室(Treasury's Office of Foreign Assets Control)10月9日簽發135號通用許可證(General License 135)，就在同一天，川普總統宣布與普亭達成協議。財政部堅稱政府授權合法。

該許可證針對與俄羅斯柴油銷售、運送、卸載和進口俄羅斯柴油相關的交易予以授權，包括進口到美國，有效期2027年4月7日。

薛瑞爾辯稱，許可證不能凌駕「終止俄羅斯石油進口法案」(Ending Importation of Russian Oil Act)之上，該法案2022年4月俄羅斯入侵烏克蘭後簽署生效。

薛瑞爾援引聯邦海關法稱，參與非法進口恐面臨等同貨物價值的罰款，訴訟時效5年，即便川普卸任，違法者仍可能面臨數百萬元罰款。

薛瑞爾說，俄羅斯已向美國派出多艘載有柴油的油輪，至少一艘正駛向新州海岸。

據悉，「Agioi Fanendes」號油輪10月22日離開俄羅斯港口，船上約4萬公噸柴油，最初目的地是紐約，預計11月7日抵達。

12名參議員要求川普撤銷許可，其中有6名共和黨人，警告稱，授權進口恐為普亭戰爭提供資金。

精華 FAQ

  • 薛瑞爾認為，川普政府允許進口俄羅斯柴油，與2022年禁止進口俄羅斯能源產品的聯邦法衝突，因此她警告業者若收貨可能違法，並面臨嚴厲民刑事處罰。

  • 白宮表示，總統已達成向全球市場供應柴油的協議，目的是降低柴油價格；財政部則稱，10月9日發布的135號通用許可證已合法授權相關交易與進口。

  • 目前至少有1艘載有俄羅斯柴油的油輪正駛向東岸，薛瑞爾指稱違法者可能被課以等同貨物價值的罰款，且訴訟時效長達5年，未來仍可能追責。

新州 俄羅斯 普亭

上一則

第一夫人偕LSU 設寄養學生獎學金 全國26所學校已照顧100名學生

延伸閱讀

真談生意假和談？紐時爆料：川普擬解除制裁「普亭小金庫」

真談生意假和談？紐時爆料：川普擬解除制裁「普亭小金庫」
俄烏談判 澤倫斯基：願凍結現有戰線 保75%國土就停戰

俄烏談判 澤倫斯基：願凍結現有戰線 保75%國土就停戰
阿拉斯加250億美元LNG案遭控被俄資掌控 高層集體出走

阿拉斯加250億美元LNG案遭控被俄資掌控 高層集體出走
沙國遇襲推升斷供疑慮 布蘭特油價攻上114美元 周線將連三漲

沙國遇襲推升斷供疑慮 布蘭特油價攻上114美元 周線將連三漲

熱門新聞

一架私人商務飛機1日墜毀在佛州棕櫚灘郡一處住宅區，機上9人全部罹難，警方和急救人員趕到，封鎖現場。美聯社

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

2026-11-02 15:51
特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

2026-11-06 20:22
朱欽文(右)、黃敏華(左)夫婦向哈佛法學院豪捐3140萬元。(哈佛法學院官網)

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

2026-11-02 11:33
一名身披藍色披風、穿著印有「藍色浪潮選民」(Blue Wave Voter)字樣上衣的選民，在投票時掃描選票後做出手勢。(美聯社)

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

2026-11-06 10:35
Spirit Halloween收銀櫃台前大排長龍。資料照。（記者周化堯／攝影）

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

2026-10-31 09:20
民主黨籍前眾院議長裴洛西。(美聯社)

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

2026-10-31 11:20

超人氣

更多 >
重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友
華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…
川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手
德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE

德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE
馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了

馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了