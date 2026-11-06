新州5學區熱情接待新北市英語教師代表團
新北市16名校長與英語教師赴美14天研習，走訪新澤西5個公立學區交流雙語教育，並將續訪紐約與美國名校。
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新北市16名校長與英語教師赴美14天研習，走訪新澤西5個公立學區交流雙語教育，並將續訪紐約與美國名校。
台灣新北市16名校長、主任及英語教師，10月26日至28日在新澤西州弗利何市(Freehold Borough)學區義工團安排下，走訪Freehold Borough、Monmouth Beach、Howell、Lawrence及Clifton等五個公立學區，觀摩雙語教育及英語教學課程，並與當地教育總監、市長及學區委員交流。
弗利何市長凱恩(Kevin A. Kane)表示，該市與台灣的教育交流始於2013年，由已故前教育總監湯馬齊(Rocco Tomazic)發起，雙方多年來持續互訪，弗市代表團也曾兩度赴台。此次包括市議員Sharon Shutzer、教育總監Asia Michael等人均出席接待。
Clifton學區教育總監Robertozzi介紹獲州教育廳肯定的英語學習課程，並表達未來組團赴台交流的意願。各學區也肯定湯馬齊及其夫人陳如萍長年推動台美教育交流的貢獻，此行由陳如萍全程協助安排。
新北市教育局表示，此次選派16名推動雙語教學績優的教育人員，10月25日至11月7日赴美參加14天短期訓練，內容包括入班觀摩、專業研習及教育交流，重點涵蓋學科與語言整合教學(CLIL)、差異化教學及鷹架策略。
代表團領隊、修德國小校長陳志哲表示，各校教育總監陪同參訪，市長也親自接待，顯示當地對交流的重視。他期盼未來邀請美國師生赴新北市參訪，深化雙向合作。
代表團後續將拜會紐約華僑文教服務中心及參訪Avenues The World School，預定11月5日離美返台。
代表團在10月26日至28日走訪新澤西州Freehold Borough、Monmouth Beach、Howell、Lawrence及Clifton等5個公立學區，觀摩雙語教育與英語教學課程，並與多位教育官員及市政人士交流。 Freehold Borough與台灣的教育交流自2013年展開，由已故前教育總監Rocco Tomazic發起，雙方多年互訪不斷，市長Kevin A. Kane等人也親自接待，顯示當地對合作十分重視。 新北市派出16名推動雙語教學績優人員，參加14天短期訓練，內容涵蓋CLIL、差異化教學與鷹架策略；之後還將拜會紐約華僑文教服務中心並參訪Avenues The World School。
精華 FAQ
代表團在10月26日至28日走訪新澤西州Freehold Borough、Monmouth Beach、Howell、Lawrence及Clifton等5個公立學區，觀摩雙語教育與英語教學課程，並與多位教育官員及市政人士交流。
Freehold Borough與台灣的教育交流自2013年展開，由已故前教育總監Rocco Tomazic發起，雙方多年互訪不斷，市長Kevin A. Kane等人也親自接待，顯示當地對合作十分重視。
新北市派出16名推動雙語教學績優人員，參加14天短期訓練，內容涵蓋CLIL、差異化教學與鷹架策略；之後還將拜會紐約華僑文教服務中心並參訪Avenues The World School。
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