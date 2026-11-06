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美華人人文社科教授協會 費城天普大學舉行學術會議

記者劉偉／賓州報導
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美國華人人文社科教授協會第31屆國際學術會議，在費城天普大學舉行。(主辦方提供)
美國華人人文社科教授協會第31屆國際學術會議，在費城天普大學舉行。(主辦方提供)

AI摘要

文章摘要整理：

ACPSS第31屆國際學術會議於費城天普大學舉行，60多位學者討論中國在動盪世界中的科技發展、國際競爭與人文研究，並完成頒獎及理事改選。

美國華人人文社科教授協會(ACPSS)第31屆國際學術會議日前在費城天普大學舉行。60多位專家學者以「中國在動盪世界中的科技發展和影響力」為主題，探討國際局勢變化下中國面臨的機遇與挑戰。

與會部分學者在年會晚宴上舉杯。(主辦方提供)
與會部分學者在年會晚宴上舉杯。(主辦方提供)

本屆大會由聖彼得大學「本土漢語教師培育中心」協同主辦。天普大學全球參與事務副教務長Emilia Zankina在開幕式致歡迎詞，物理系郗小星教授發表主題演講，探討當前國際形勢下華人學者面臨的挑戰。

次日舉行多場學術論壇，涵蓋中美戰略競爭、國際經貿、中國近現代史、海外中文教育及數位人文研究等議題。學者們展示運用地理資訊系統研究福建寺廟歷史變遷、邊境地區人員流動及敦煌文獻等成果，呈現傳統人文研究與現代科技結合的新趨勢。

張傑（中）獲頒傑出學術著作獎。(主辦方提供)
張傑（中）獲頒傑出學術著作獎。(主辦方提供)

大會期間舉行頒獎儀式。紐約州立大學布法羅州立大學社會學系終身教授、傑出教授張傑博士，憑藉「大學生精神健康維護和危機干預：理論與實踐」，獲2026年度ACPSS傑出學術著作獎。方強、黃永鋼則獲頒學會服務獎。

在兩年一度的理事會選舉中，現任理事會成員集體留任，張衛晴教授新當選理事，並加入資產委員會。

會議期間還舉辦會員聯誼晚宴，促進學者交流與合作。大會獲得天普大學及費城美國中華文化學會等單位支持。

精華 FAQ

  • 會議日前在費城天普大學舉行，主題為「中國在動盪世界中的科技發展和影響力」，邀集60多位專家學者共同研討國際局勢變化下的機遇與挑戰。

  • 論壇涵蓋中美戰略競爭、國際經貿、中國近現代史、海外中文教育及數位人文研究，並展示以地理資訊系統分析福建寺廟、邊境流動與敦煌文獻等成果。

  • 張傑博士以《大學生精神健康維護和危機干預：理論與實踐》獲2026年度傑出學術著作獎，方強與黃永鋼獲服務獎；理事會成員集體留任，張衛晴新當選理事。

天普 費城 華人

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