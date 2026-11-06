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賓州民主黨 1993年來首度同掌州長、議會

編譯彭馨儀／綜合報導
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賓州眾議會議長麥克林頓(Joanna McClinton，講台前)、州長夏皮洛(...
賓州眾議會議長麥克林頓(Joanna McClinton，講台前)、州長夏皮洛(Josh Shapiro，右)、副州長戴維斯(Austin Davis，左)均為民主黨。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨在賓州自1993年來首次同時掌控州長與議會，結束兩院分治僵局，也讓夏皮洛爭取2028大選的政治聲望大增。

民主黨自1993年以來首度同時贏得賓州議會及州長。此前，民主黨原本預估州參院至少6年內不具競爭優勢。如今翻盤成功，為該黨推動數項長期擱置的優先法案奠定基礎，包括調升最低工資。

對被視為2028年總統大選熱門人選的州長夏皮洛(Josh Shapiro)來說，也是關鍵勝利；他在期中選舉投入大量政治資本，終於讓賓州數十年來首度由民主黨完全執政。

民主黨從2022年贏得眾院以來，賓州一直是全美少數議會兩院分治的州，凸顯這個關鍵搖擺州複雜的政治版圖。

然而，先前共和黨控制的參院與民主黨微弱多數的眾院，導致賓州首府哈里斯堡(Harrisburg)在重大議題陷入僵局；長達數月的預算僵局，更迫使學校、郡政府與社福機構不得不舉債或削減服務。這種兩院分治局面阻礙了兩黨優先法案，例如共和黨推動的教育券制度與民主黨調升最低工資的努力，最終都無法實現。

3日成功連任的夏皮洛，將他在賓州的聲譽與人氣押在翻轉州參院上，為他未來角逐2028大選增添亮眼政績。他向參院民主黨競選委員會(Campaign Committee)捐贈200萬元，並捐給眾院競選委員會100萬元，全力推動民主黨完全執政，進而通過長期尋求的優先法案。

民主黨人將目標鎖定在他們認為有機會翻轉的4個州參院席位上，這些選區主要集中在賓州周邊各郡與東部地區。然而截至2日，共和黨在競選支出上反超民主黨，這得益於賓州首富亞斯(Jeffrey Yass)資助的政治行動委員會(PAC)挺身助選，共和黨不僅守住既有席次，更一舉翻轉奪回蘭卡斯特郡(Lancaster County)第36選區的控制權。

精華 FAQ

  • 民主黨同時贏得州長與議會，打破自1993年以來的局面，讓賓州首次由同一政黨完全執政，並結束長期兩院分治的狀態。

  • 因為他把大量政治資本投入期中選舉，盼為民主黨掃除立法障礙，推進最低工資等優先法案，也為自己未來角逐2028年總統大選累積亮眼政績。

  • 共和黨掌參院、民主黨握眾院時，哈里斯堡常陷入重大議題僵局，預算甚至拖延數月，迫使學校、郡政府與社福機構舉債或削減服務。

民主黨 賓州 眾院

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