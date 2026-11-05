大紐約區台大校友會年會 楊安澤分享成長與從政歷程
大紐約區台大校友會年會邀請楊安澤演講，談移民家庭成長、參政經歷與台裔社群回饋美國的責任，現場也結合表揚、展演與交流。
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大紐約區台大校友會年會邀請楊安澤演講，談移民家庭成長、參政經歷與台裔社群回饋美國的責任，現場也結合表揚、展演與交流。
大紐約區台灣大學校友會日前在新澤西州Fort Lee的DoubleTree Hotel舉辦2026年會，近200位校友及來賓出席。美國前總統參選人楊安澤應邀演講，分享成長背景及參政經歷，其母陳玲銖也展出八幅粉彩畫作。
楊安澤表示，父母移民美國後，讓他與兄弟有機會實現美國夢，但他也關心，這樣的機會能否延續至下一代及子孫。他認為，台裔及亞裔美國人應積極參與社會、回饋國家，讓美國繼續成為下一代實現夢想的地方。他強調，回饋這個給予移民家庭許多機會的國家，是台裔及亞裔社群共同的責任與使命。
楊安澤也透露，母親平時從不要求他做什麼，這次卻特別希望他接受台大校友會邀請，因此欣然出席。隨後由校友周燕羚及Dan Neal與他進行座談及問答。
駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強以台大校友身分與會。會長蘇斐璋感謝各界支持，並表揚參加年會達40次的賴富雄、葛賢芬夫婦，也介紹校友會參與全球捐血馬拉松，募集逾8000袋血液。
北美台大校友會聯合會候任會長李嘉章表示，將以「走出去、聚起來、傳下去」為理念，擴大校友網絡。年會另安排魔術、扯鈴、歌唱及舞蹈等表演。
年會日前在新澤西州Fort Lee的DoubleTree Hotel舉行，約近200位校友及來賓出席，現場除演講外，也安排多項表演與交流活動。 楊安澤談到父母移民美國後，讓他與兄弟有機會追求美國夢，也表達對機會能否傳給下一代的關注，並呼籲台裔及亞裔積極參與社會、回饋國家。 年會中表揚了連續參加40次的賴富雄、葛賢芬夫婦，也提到校友會參與全球捐血馬拉松、募集逾8000袋血液，並由候任會長李嘉章提出擴大校友網絡的理念。
精華 FAQ
年會日前在新澤西州Fort Lee的DoubleTree Hotel舉行，約近200位校友及來賓出席，現場除演講外，也安排多項表演與交流活動。
楊安澤談到父母移民美國後，讓他與兄弟有機會追求美國夢，也表達對機會能否傳給下一代的關注，並呼籲台裔及亞裔積極參與社會、回饋國家。
年會中表揚了連續參加40次的賴富雄、葛賢芬夫婦，也提到校友會參與全球捐血馬拉松、募集逾8000袋血液，並由候任會長李嘉章提出擴大校友網絡的理念。
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