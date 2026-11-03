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新州民主黨新增選民 逾共和黨3倍

編譯周芳苑／綜合報導
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去年州長選舉以來，新州民主黨新增選民人數是共和黨三倍多。圖為新州選民投票踴躍。(...
去年州長選舉以來，新州民主黨新增選民人數是共和黨三倍多。圖為新州選民投票踴躍。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

新澤西州州府數據顯示，民主黨新增選民遠超共和黨，登記優勢擴大約3.1萬人，但專家提醒，這未必直接預示期中選舉結果。

新澤西州州府數據顯示，去年州長選舉以來，民主黨新增選民人數是共和黨三倍多，導致期中選舉前民主黨選民登記人數的領先優勢擴大約3.1萬人。

數據稱，2025年11月到2026年9月新州民主黨新增4萬2901選民，共和黨僅新增1萬1815選民，無黨派增加2萬7844人。

新州註冊選民中，民主黨約257萬人、共和黨約169萬人。增幅則是民主黨增加1.7%，共和黨和無黨派各增加0.7%、1.2%。

在全體選民中的占有率看，目前民主黨選民占新州670萬註冊選民的38.2%，高於去年12月的38.1%，共和黨選民占25.1%，低於去年的25.2%。

民主黨選民大增讓民主黨選民優勢進一步擴大。

但選民登記似乎未必預示選舉結果。例如去年新州州長選舉，當時共和黨新增選民最多，民主黨候選人薛瑞爾(Mikie Sherrill)最終卻以約13%個贏得選舉。

蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)政治學家哈里森(Brigid Harrison)表示，選民登記可作為選民傾向的有用指標，但不等同於選民熱情、更不能預測投票率。今年期中選舉投票率取決於諸多因素，包括動員選民的能力及選情激烈程度。

在新州所有21個郡當中，民主黨選民全面增加，其中18郡新增人數超過共和黨。民主黨選民增幅最大的郡依序是米德爾塞克斯郡(Middlesex)、莫里斯郡(Morris)、聯合郡(Union)、默瑟郡(Mercer)、薩默塞特郡(Somerset)，米德爾塞克斯郡增加5651人。

三個郡的共和黨新增選民人數超過民主黨，包括蒙茅斯郡(Monmouth)、海洋郡(Ocean)、塞勒姆郡(Salem)；然而，共和黨在開普梅郡(Cape May)、默瑟郡(Mercer)、薩默塞特郡(Somerset)選民人數減少。

斯托克頓大學(Stockton University)日前公布民調顯示，55%受訪新州選民希望民主黨控制國會，31%傾向共和黨；此外，64%受訪選民不認同川普總統的表現。

精華 FAQ

  • 州府數據顯示，2025年11月到2026年9月間，民主黨新增4萬2901名選民，共和黨僅新增1萬1815名，民主黨增幅明顯高於共和黨，差距超過3倍。

  • 目前新州約有670萬名註冊選民，其中民主黨約257萬人，占38.2%；共和黨約169萬人，占25.1%。與去年相比，民主黨占比微升，共和黨則略降。

  • 蒙特克萊爾州立大學政治學者指出，登記數據只能反映傾向，不能代表熱情或投票率。期中選舉結果還取決於動員能力、選情激烈程度及候選人表現。

共和黨 民主黨 新州

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