入住官邸 新州州長「出售自宅」要價350萬元 16年增值1倍

新澤西州州長薛瑞爾 (Mike Sherrill)和她的丈夫赫德伯格(Jason Hedberg)在蒙特克萊爾(Montclair)的住房最近掛牌出售。(Realtor.com截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 新澤西州州長薛瑞爾一家將蒙特克萊爾居住16年的自宅以350萬元出售，該屋2010年買入約170萬元；她已搬入普林斯頓的州長官邸。

新澤西州 州長薛瑞爾 (Mike Sherrill)和她的丈夫赫德伯格(Jason Hedberg)在蒙特克萊爾(Montclair)居住了16年，最近將他們的住房掛牌出售，要價350萬元。

薛瑞爾一家人兩個月前搬進位於普林斯頓(Princeton)的州長官邸德拉姆特瓦克特莊園(Drumthwacket)。

薛瑞爾一家位於蒙特克萊爾的住宅1865 年建造，是維多利亞式建築，有六間臥室和四個半浴室；根據房產掛牌資訊，住房要價350萬元。

新州 房產掛牌紀錄顯示，薛瑞爾和赫德伯格2010年以大約170萬元的價格購入這一棟房產。

薛瑞爾和赫德伯格夫婦聲明稱，他們非常珍惜在蒙特克萊爾的時光，該城市所屬的埃塞克斯郡 (Essex County) 對他們來說永遠都是家，兩人在當地養育孩子，並建立一個很棒的社區，該社區在他們人生許多重要時刻給予支持，現在非常興奮能夠入住德拉姆特瓦克特的「人民之家」(People's House)，將會把普林斯頓當作新家。

負責為州長賣房的斯坦頓房地產 公司(Stanton Company Realtors)房地產經紀人斯坎達利奧斯(Katie Scandalios)表示，看房子需要提前預約，另將為房地產經紀人舉辦一次開放日。

根據承辦房產經紀商的房源信息，州長的待售房產有一個室外熱水浴缸和一個裝配照明的室外運動場。

30多年來，54歲薛瑞爾是第一位在德拉姆斯瓦克特莊園定居的州長，也是史上第三例；前兩位分別是民主黨弗洛里奧(Jim Florio，1990-1994年)、麥格里維(Jim McGreevey，2003-2004年)。

德拉姆特瓦克特莊園建於1835年，是希臘復興式建築，共有20個房間。

薛瑞爾曾是民主黨國會議員，去年以百分之14的壓倒性優勢贏得新州州長，得以入住德拉姆特瓦克特莊園；她今年1月宣誓就任新州第57任州長，8月搬進德拉姆特瓦克特莊園。