藉幽靈學生詐130萬學貸 新州3人落網

行騙者竊取美國學生個人身份資訊、假造幽靈學生申請FAFSA，並以這些虛假身份到提供線上課程並接受聯邦助學金學費的大學註冊。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 新澤西州3名居民以盜用身分假造幽靈學生騙取聯邦大學貸款，將款項轉入自控帳戶後再匯往非洲，造成教育部損失130萬元。

新澤西 州三名居民參與詐騙計劃，利用盜用身份資訊假造「幽靈學生」騙取聯邦大學貸 款，再將資金轉移到他們控制的銀行帳戶，導致教育部損失130萬元，已被捕。

行騙三人是伯靈頓郡(Burlington County)的烏塔特-阿爾貝托(Mabed Patricia Utate-Alberto)、門德斯(George Arturo Alfau Mendez)以及肯登郡(Camden County)的佩雷斯(Patricia Arisleydi Perez)，都被控串謀電信詐騙，20日被聯邦探員逮捕

指控稱，三名嫌疑人是「錢騾」(money mules)，與兩名未透露姓名的同謀合作，從中抽成後，將大部分資金轉移到與非州肯亞狩獵公司有關的兩人銀行帳戶。

聯邦當局表示， 2021年以來全美有許多大規模的聯邦學生資助詐騙案，牽涉到多所大學、超過1億元資金原本該用以資助真正需要的學生卻被非法挪用；新州 三人行騙只是這些詐騙案中的其中一案。

社區學院和大學看到有人透過教育部「學生資助免費申請表」(FAFSA)發送虛假申請而發現詐騙。

行騙者竊取美國學生個人身份資訊、假造幽靈學生申請FAFSA，並以這些虛假身份到提供線上課程並接受聯邦助學金學費的大學註冊，幽靈學生根本從未上課。

嫌犯控制接收退款的銀行帳戶，將扣除手續費後的錢轉移到非洲銀行帳戶。

烏塔特-阿爾貝托等三人被控控制多個銀行帳戶，為四所未具名的學院和大學428名幽靈學生收取資金；其中一個例子是，新州一名幽靈學生在加州一所社區學院就讀。

光是烏塔特-阿爾貝托就持有多個銀行帳戶，為300名幽靈學生收取100餘萬元資金；佩雷斯的帳戶收到至少88名幽靈學生25萬元、門德斯的帳戶收到40多名幽靈學生11萬9187元。

新州布魯克戴爾社區學院(Brookdale Community College)院長斯托特(David Stout)1月表示，近三年來每年都收到約1000份幽靈學生申請；三年前工作人員注意到入學人數激增而展開調查，發現7名學生有相似學歷背景，成了幽靈學生的受害者。