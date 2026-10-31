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新澤西中美商會年會暨頒獎典禮 表彰傑出華裔英才

記者謝哲澍／新澤西州報導
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新澤西理工學院（NJIT）前校長林竹進（中）獲終生成就獎，右為商會會長龍吟。（記...
新澤西理工學院（NJIT）前校長林竹進（中）獲終生成就獎，右為商會會長龍吟。（記者謝哲澍/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

新澤西中美商會舉行年會暨頒獎典禮，表彰7位在商業、學術、科技與社區服務等領域有卓越貢獻的華裔代表，並以文化演出展現社群凝聚力。

新澤西中美商會日前在木橋市APA酒店舉行第23屆年會暨頒獎晚宴，表彰在商業、學術、科技及社區服務等多個領域作出卓越貢獻的傑出華裔代表。

新澤西州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)發賀信表示，自2003年成立以來，商會一直是推動商業發展、促進文化理解以及凝聚新州華裔社區的重要橋樑。

新澤西中美商會會長龍吟致詞表示，全球市場瞬息萬變，昔日的成功經驗已不足以應對明日的挑戰。她引用中國古代哲學家老子「上善若水」的智慧，勉勵在場嘉賓面對變局要具備水一般的靈活性與堅韌意志，在變革中把握契機。

活動當晚，百人會(Committee of 100)總裁Paul Cheung應邀發表主旨演講，回顧華裔在美國社會的歷史處境以及未來。大會並舉行了備受矚目的年度傑出人物頒獎典禮，向七位在各自領域卓有建樹的英才頒發榮譽大獎。

終身成就獎得主為新澤西理工學院(NJIT)前校長林竹進(Dr. Teik Lim)；企業成就獎得主CSTS Enterprises執行長Abel Zhao；企業高管獎由聯合健康保險(UnitedHealthcare)執行總監Joey Zhong獲得；企業家獎授予Cubist Systematic Strategies機器學習與人工智慧主管Dr. Pusheng Zhang。

社區服務獎得主China Institute Club創始成員Annie Liu；專業成就獎得主AIB Data Center執行長Jerry Tang；文化大使獎得主StoneCube Art Association創始人、當代藝術家與音樂家由Stone Chun Shi獲得。

商會董事Ansso Wang致詞提到，希望藉由年度表彰，讓各行各業中默默耕耘、表現卓越的華裔企業家與傑出人才走到台前，展現華裔社群的實力與非凡貢獻。

晚宴現場還呈現了中西融匯音樂盛宴，琵琶演奏家楊晶與楊天悅聯袂演繹《彝族舞曲》等曲，為盛會增添了中國傳統文化韻味與現代活力。

百人會總裁Paul Cheung發表主旨演講。（記者謝哲澍/攝影）
百人會總裁Paul Cheung發表主旨演講。（記者謝哲澍/攝影）

精華 FAQ

  • 活動旨在表彰在商業、學術、科技及社區服務等領域表現突出的華裔人士，同時凝聚社群力量，展現華裔在新澤西的影響力與貢獻。

  • 薛瑞爾表示，商會自2003年成立以來，長期扮演推動商業發展、促進文化理解與連結新州華裔社區的重要橋樑，對地方發展具正面意義。

  • 大會頒出終身成就、企業成就、企業高管、企業家、社區服務、專業成就與文化大使等獎項，得主包括Dr. Teik Lim、Abel Zhao、Joey Zhong等7人。

華裔 新澤西州 新州

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