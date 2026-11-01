新州多名女市長遭跟騷 參政恐掀寒蟬效應

AI摘要 文章摘要整理： 新澤西州多名女性市長遭性騷擾、羞辱與威脅，甚至被跟蹤或波及家人；研究顯示女性遭騷擾比例明顯高於男性，恐形成參政寒蟬效應。

新澤西州 多名女性市長長期遭受性騷擾、言語羞辱及暴力威脅，有人甚至被跟蹤、家人遭恐嚇，迫使警方介入保護。專家警告，針對女性民選官員的敵意日益嚴重，恐使更多女性卻步，危及地方民主。

柏林鎮(Berlin Township)鎮長馬加祖(Phyllis Magazzu)、彭斯格羅夫鎮(Penns Grove)鎮長隆多(La’Daena Londo)，以及傑克遜鎮(Jackson)鎮長庫恩(Jennifer Kuhn)，都是受害者。

這些女市長遭遇從性別歧視言論、露骨性騷擾，到強暴及暴力威脅不等。有人被跟蹤，車輛遭安裝蘋果AirTag追蹤器；另有人因安全疑慮，被警方要求即使前往僅一個街區外的市政會議，也必須開車。

年逾七旬的馬加祖也遭網路性騷擾，一名當地男子曾在臉書發表露骨留言，羞辱她的女性身分。

庫恩則曾收到令人不安的臉書訊息、男性生殖器造型軟糖，以及充滿髒話的語音留言。上個月還有陌生男子出現在她的出租房產，與她發生爭執。

克林頓鎮(Clinton)市長科瓦奇(Janice Kovach)在新冠疫情期間也遭惡意攻擊，甚至有人傳簡訊詛咒她的孩子自殺。少數族裔女性市長更須同時面對種族歧視與性別偏見。

根據市長創新計畫(Mayors Innovation Project)2025年全國研究，25%女性市長每月至少遭騷擾三次，男性市長僅10%；40%女性市長曾遭性騷擾，男性僅5%。女性市長通報家人受到威脅的比例，也幾乎是男性兩倍。

羅格斯大學美國婦女與政治中心主任沃爾什(Debbie Walsh)指出，這類惡意攻擊意在阻撓民選官員履行職責或推動政策，也可能讓有意參選的女性心生畏懼，形成寒蟬效應 。