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跨州盜竊家得寶300萬商品 費城7男被控

編譯莊瑞萌／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

賓州蒙哥馬利郡檢方指控一個跨州竊盜集團自2025年8月起竊走近300萬元商品，已逮捕多名嫌犯並在多處查獲贓物。

賓州蒙哥馬利郡檢方27日宣布，七名費城男子因涉及跨州竊盜集團遭起訴；該集團自2025年8月起，從家得寶(Home Depot)、Lowe's等零售商竊取近300萬元高價商品。

費城問詢報(The Philadelphia Inquirer)報導，一個跨州竊盜集團從家得寶(Home Depot)、Lowe's及其他零售商竊取近300萬元的高價商品。蒙哥馬利郡地方檢察官斯蒂爾(Kevin Steele)與費城警察局長貝瑟爾(Kevin Bethel)表示，該竊盜集團自2025年8月起，犯下數百起針對大型零售商的竊案。調查最初是從蒙哥馬利郡及周邊地區家得寶與Lowe's門市發生的竊案展開。

斯蒂爾與貝瑟爾說，警方發現該竊盜集團涉及的案件橫跨賓州以外至少18個州。超過30人參與該集團，分工包括實際行竊、運輸、倉儲及轉售竊得的高價商品，例如電線、Lifeproof地板與電動工具，集團成員則使用被竊的信用卡帳戶購買上述商品。兩人說，集團成員還使用偽造的身分證件與保險文件，租用廂型車與箱型貨車，往來各門市之間，並將贓物跨州運輸。

斯蒂爾與貝瑟爾表示，2月執行搜索令，搜索嫌犯費城與諾里斯敦(Norristown)的住處以及西諾里頓鎮(West Norriton Township)的一處倉儲設施，三處都起出贓物。他們說，費城地點的商品價值總計38,449.84元，西諾里頓倉儲設施則超過52.3萬元，費城住處還起出三輛失竊車輛。

25歲的威爾伯·安東尼奧·莫拉萊斯-桑切斯(Wilber Antonio Morales-Sanchez)已於9月5日被捕，他因未能繳納100萬元現金保釋金已被關押。

另有六名費城男子與一名馬里蘭州男子於9月11日被捕，保釋金設為5萬至50萬元現金，一名紐約男子已遭通緝。

精華 FAQ

  • 檢方已起訴7名費城男子，並表示整個集團超過30人參與，分工涵蓋行竊、運輸、倉儲與轉售，屬於組織化跨州犯罪。

  • 他們鎖定電線、Lifeproof地板與電動工具等高價商品，並利用被竊信用卡、偽造身分與保險文件租車，將贓物運往多州門市與倉庫。

  • 警方2月搜索費城、諾里斯敦住處及西諾里頓倉儲設施，查出大批贓物與3輛失竊車。9月已逮捕7人，另有1名紐約男子仍遭通緝。

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