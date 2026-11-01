跨州盜竊家得寶300萬商品 費城7男被控

AI摘要 文章摘要整理： 賓州蒙哥馬利郡檢方指控一個跨州竊盜集團自2025年8月起竊走近300萬元商品，已逮捕多名嫌犯並在多處查獲贓物。

賓州 蒙哥馬利郡檢方27日宣布，七名費城 男子因涉及跨州竊盜集團遭起訴；該集團自2025年8月起，從家得寶(Home Depot)、Lowe's等零售商 竊取近300萬元高價商品。

費城問詢報(The Philadelphia Inquirer)報導，一個跨州竊盜集團從家得寶(Home Depot)、Lowe's及其他零售商竊取近300萬元的高價商品。蒙哥馬利郡地方檢察官斯蒂爾(Kevin Steele)與費城警察局長貝瑟爾(Kevin Bethel)表示，該竊盜集團自2025年8月起，犯下數百起針對大型零售商的竊案。調查最初是從蒙哥馬利郡及周邊地區家得寶與Lowe's門市發生的竊案展開。

斯蒂爾與貝瑟爾說，警方發現該竊盜集團涉及的案件橫跨賓州以外至少18個州。超過30人參與該集團，分工包括實際行竊、運輸、倉儲及轉售竊得的高價商品，例如電線、Lifeproof地板與電動工具，集團成員則使用被竊的信用卡帳戶購買上述商品。兩人說，集團成員還使用偽造的身分證件與保險文件，租用廂型車與箱型貨車，往來各門市之間，並將贓物跨州運輸。

斯蒂爾與貝瑟爾表示，2月執行搜索令，搜索嫌犯費城與諾里斯敦(Norristown)的住處以及西諾里頓鎮(West Norriton Township)的一處倉儲設施，三處都起出贓物。他們說，費城地點的商品價值總計38,449.84元，西諾里頓倉儲設施則超過52.3萬元，費城住處還起出三輛失竊車輛。

25歲的威爾伯·安東尼奧·莫拉萊斯-桑切斯(Wilber Antonio Morales-Sanchez)已於9月5日被捕，他因未能繳納100萬元現金保釋金已被關押。

另有六名費城男子與一名馬里蘭州男子於9月11日被捕，保釋金設為5萬至50萬元現金，一名紐約男子已遭通緝。