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控HelloFresh虐待歧視 6西裔員工提告

編譯尤寶琪／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

6名西裔員工在紐瓦克倉庫提告HelloFresh，指控遭受毆打、歧視、性騷擾與不公平派工；公司則稱已調查且指控毫無根據。

一項集體訴訟指控，餐點配送公司HelloFresh位於紐瓦克(Newark)倉庫的西語裔員工遭受了毆打、騷擾和其他形式的虐待。

該訴訟於2024年8月在艾薩克士郡(Essex County)高等法院提出，被告包括HelloFresh、Action Staffing Group、Target Staffing和Prostaff Solutions等。

六名原告皆為西語裔，他們指控這家餐點配送服務公司利用勞務派遣機來構僱用該族裔員工作為臨時工，而非雇他們擔任薪酬更高的正式員工。

訴訟稱，與其他正式員工相比，西語裔臨時工被分配了更困難、產量指標更高的任務。

訴訟稱：「HelloFresh經常安排西語裔員工從事體力消耗更大、更痛苦、且位於紐瓦克工廠較冷區域的工作。」

訴訟還指出，主管不僅對西語裔員工進行人身攻擊和威脅，還會用「垃圾」等各種侮辱性字眼辱罵他們。此外，訴訟指出，非西語裔員工也會當著主管的面侮辱和騷擾原告，但主管卻未採取任何行動。

女性原告還指控，倉庫針對女性西語裔員工的虐待更加惡劣。訴訟稱，倉庫員工經常猥褻她們，在她們面前用食物模擬性行為。訴訟也指出，男性主管會向這些女性展示他們私處的照片，對她們的身材發表露骨的評論，並向她們提出性要求。

該公司否認這些指控。發言人表示：「在得知這些(最早可追溯到2023年甚至更早)指控後，我們進行了徹底的內部調查，發現這些指控完全沒有根據。兩年前，當這起訴訟提起時，我們就強烈否認了這些指控，今天我們仍然強烈否認。」

該公司還表示，公司擁有「強有力」反歧視和反騷擾政策，確保工作場所的安全、公平和相互尊重是其首要任務。

精華 FAQ

  • 原告指控HelloFresh在紐瓦克倉庫對西語裔員工施加毆打、騷擾、辱罵與歧視，還安排更辛苦且標準更高的工作，女性員工另遭性騷擾。

  • 訴狀稱公司透過勞務派遣機構大量僱用西語裔員工擔任臨時工，而非給予薪資較高的正式職位，並讓他們承擔更重、更冷、要求更高的任務。

  • HelloFresh表示得知最早可追溯至2023年的相關指控後，已完成徹底內部調查，認定內容完全沒有根據，並重申公司具備強力反歧視與反騷擾政策。

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