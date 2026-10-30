ICE執法頻繁突襲逮捕 重創費城商家 消費損失逾8億元

費城多個商圈都受到ICE掃蕩而影響收入。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 賓州大學研究指出，ICE頻繁突襲與逮捕不只影響移民，也讓費城商家遭受人流與消費雙重下滑，經濟損失估達8.11億元。

移民 和海關執法局(ICE )大規模執法，恐讓費城 付出沉重經濟代價。賓州大學華頓商學院教授赫南德茲(Zeke Hernandez)最新研究估計，ICE頻繁突襲及逮捕，使費城商店與工作場所到訪量減少1.93億人次，消費損失約8.11億元。

赫南德茲在題為「ICE-ing the Economy」的研究中，分析川普政府強化移民執法對地方商業活動的影響，指出突發、公開且帶有強制性的執法行動，不僅影響被逮捕者，也讓移民社區的員工與顧客因恐懼而減少外出，形成所謂的「ICE稅」(ICE Tax)。

研究發現，在ICE活動及逮捕頻繁的都會區，商店和工作場所人流平均下降2.9%，消費支出減少6.9%。以川普第二任期第一年估算，全美企業及工作場所到訪量減少約81億人次，消費損失高達140億元。

赫南德茲表示，這種新的執法方式確實帶來經濟後果。研究團隊有學者將ICE突襲比喻為颶風，認為即使執法行動結束，對社區經濟的衝擊仍可能持續。

費城義大利市場(Italian Market)便出現類似情況。2025年，市場傳出ICE即將突襲的消息後，部分員工及顧客擔心遭遇執法，紛紛避免外出，原本熱鬧的商店與人行道一度冷清。

這類影響不僅涉及移民勞工短缺，也可能波及依賴社區消費的餐館、零售商及其他小型企業。當顧客減少購物、員工不敢上班，商家即使未直接遭遇執法，也可能承受營收下降的壓力。

不過，主管ICE的國土安全部(DHS)反駁研究結論，強調移除涉嫌危害公共安全的非法移民，有助於保障商家及顧客安全。該部門並列舉在賓州逮捕來自瓜地馬拉、海地及中國等地移民的案例，主張執法有助改善社區治安。

赫南德茲的研究則指出，大規模移民執法的代價可能遠超過逮捕行動本身，對費城等移民人口集中的都會區而言，商業活動萎縮及消費信心下降，都是不容忽視的經濟成本。