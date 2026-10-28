“從疫苗接種到探索治癒方案講座”在FDA乙肝新藥批准前夕舉辦

RWJBarnabas Health醫療系統華人醫療服務團隊於10月19日晚為華人社區舉辦了一場關於乙型肝炎的網絡醫療講座——“從疫苗接種到探索治癒方法：消除乙肝之路” 。主講人羅格斯大學醫療保健政策與老齡化研究中心副研究員，庫珀曼巴拿巴斯醫院病毒性肝炎計畫及亞洲健康中心醫療主任，家庭醫師 汪思涵（Su Wang, MD, MPH, FACP），為大家帶來了最新的探索乙肝治愈方法的資訊，并在講座中提到FDA將在近期批准注射新藥Hibsago。令人欣喜和振奮的是講座第二天FDA就批准了這個首款用於治療慢性B型肝炎的反義寡核苷酸藥物。華人醫療服務部非常高興能在第一時間爲華人社群分享各個領域的最新醫學進展與研究動態。

汪思涵醫生畢業於邁阿密大學醫學院獲醫學博士學位，並在約翰霍普金斯大學獲得公共衛生碩士學位。並曾在駐紮於美國食品藥物管理局（FDA）的美國疾病管制與預防中心（CDC）的流行病情報服務計畫擔任研究員。汪思涵醫師是庫柏曼巴拿巴斯醫院（Cooperman Barnabas Medical Center）亞洲健康中心和病毒性肝炎計畫（Center for Asian Health and Viral Hepatitis Programs）的醫療主任。已經在Livingston為華人舉辦了9年的華人健康日活動，她還負責指導病毒性肝炎的研究和臨床項目，她的目標是在新澤西州消除乙型和丙型肝炎。

汪醫師曾擔任紐約市Charles B. Wang 社區健康中心的肝炎項目主任，領導以初級保健為基礎的乙型和丙型肝炎項目，並創立了“乙肝媽媽” 項目（HepB Moms program）。 汪醫師目前擔任乙型肝炎基金會全球健康高級顧問，並曾任世界肝炎聯盟主席；還曾擔任世界衛生組織（WHO）多個B型肝炎指南制定委員會成員，並參與了近期歐洲肝病學會（EASL）、美國肝病研究協會（AASLD）、亞洲肝病研究協會（APASL）以及基層醫療機構B型肝炎治療指南的製定工作。

本次講座中她主要針對亞洲人群中的乙型肝炎的防治及探索治愈方法做了深入探討，尤其是針對乙肝疫苗接種、護理和治療的最佳方法，分享在探索和研發方面令人振奮的進展，以及我們能否實現世衛組織2030年前消除B型肝炎病毒的目標？她通過分享一位患者的具體例子向大家强調檢測乙肝的重要性，因爲這位患者有著很好的保險每年也都按時看醫生，但因爲以前從來沒有檢測過該指標，後來因腹痛查出12厘米的肝臟腫瘤已經無法治療，他也希望汪醫生分享他的故事讓更多人避免他的悲劇。

在講座中汪醫生提到有68%的乙肝携帶者來自西太平洋地區（亞洲）和非洲地區，所以作爲高發區的華人應當引起極大的重視。病毒性肝炎也是全球第二大致死原因的傳染病，每年有130萬人死亡，其中83%是乙肝引起，17%是由丙肝引起。死亡人數已經超過艾滋病，結核病及瘧疾。她也為大家介紹了乙肝治療的歷史，從最早的疫苗到最新的藥物使用，並指出CDC美國疾控中心在2023年起建議所有成年人接受乙肝檢測，因爲以往基於風險因素檢測的效果不佳很多人被漏診，所以目前建議所有18嵗以上的成年人一生中至少接受一次乙肝檢查，部分人群還需要定期檢測。

講座中還分享了如何獲得有效的疫苗及藥物，感染渠道，以及用何種方法治療慢性乙型肝炎，是否有望治愈等問題做了講解和討論。很多觀衆并在講座后提了許多相關問題，如帶菌生活但無症狀是無聲殺手更要做檢測；以及打過疫苗之後是否要再打，大約有20%左右會轉為肝硬化或肝癌等等，因而要避免飲酒，保持健康的生活習慣等等非常有益的建議。

羅格斯大學醫學院環球醫療副院長林偉如醫生（Karen WeiRu Lin, MD, MS），也是該醫學院家庭醫學及社區健康系教授，羅格斯大學家庭健康及多元文化主任，同時也是華人醫療服務部的醫療顧問為大家做了詳盡的中文翻譯， 並與汪醫生一同探討了多方面的問題。華人醫療服務部主任鄒興睿主持並介紹了華人醫療團隊的服務，華人醫療服務部的各位服務人員也分別做了介紹。

該講座視頻已經在RWJBH醫院網站上更新，瞭解更多相關細節：rwjbh.org/rwjuhcommunityoutreach

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