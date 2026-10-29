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新州社會黨選民增8% 成長率遠超兩大黨

編譯盧炯燊／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

新澤西州社會黨選民近一年成長約8%，增幅明顯超越兩大黨，並在部分傳統藍、紅區吸引新支持者，但目前規模仍很小，政治影響力有待觀察。

新澤西州規模最小的政黨社會黨(Socialist Party)近期選民人數快速成長。根據NJ.com報導，去年12月至今年10月，該黨註冊選民從7169人增至7739人，成長約8%，遠超民主黨的1.7%及共和黨的0.7%，引發地方政壇關注。

萊德大學(Rider University)新澤西政治研究所主任拉斯穆森(Micah Rasmussen)指出，社會黨成長率居各黨之冠，不僅在民主黨傳統票倉吸引新選民，甚至在共和黨優勢地區也有所斬獲。不過，該黨人數仍不足8000人，遠低於民主黨近260萬及共和黨近170萬人，規模也小於自由黨、綠黨等小黨。

拉斯穆森稱，部分選民可能受到聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)及紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)等社會主義政治人物啟發。

社會黨主席諾布爾(Pat Noble)則說，民主黨籍薛瑞爾(Mikie Sherrill)去年當選州長後，部分左傾選民對民主黨失望，轉而尋求其他政治選擇。

社會黨選民增加，也與新州民主社會主義者(DSA)勢力擴張的現象相呼應，但能否轉化為實際選舉影響力仍待觀察。

羅文大學公共政策與公民研究所主任德沃金(Benjamin Dworkin)指出，目前社會黨規模尚不足以威脅兩大黨，但若註冊選民增至5萬甚至10萬人，政治影響力便值得重新評估。

精華 FAQ

  • 根據報導，社會黨註冊選民從去年12月的7169人增加到今年10月的7739人，約成長8%。這個增幅在新州各政黨中最高，也因此受到地方政壇注意。

  • 分析指出，部分選民可能受到Bernie Sanders、Zohran Mamdani等社會主義政治人物啟發；另一些左傾選民則對民主黨感到失望，認為州長選舉後需要尋找其他政治選擇。

  • 專家認為社會黨目前人數不到8000，遠不足以威脅民主黨與共和黨，但若註冊選民增至5萬甚至10萬，便可能需要重新評估它對新州政治版圖的實際影響。

新州 民主黨 共和黨

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