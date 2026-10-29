Hello Taiwan聯手APAICS 推亞裔青年領袖培訓計畫
Hello Taiwan與APAICS舉辦說明講座，介紹2027年亞裔青年領袖夏令營與國會實習計畫，協助亞裔學生認識美國公共事務並提升領導能力。
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Hello Taiwan與APAICS舉辦說明講座，介紹2027年亞裔青年領袖夏令營與國會實習計畫，協助亞裔學生認識美國公共事務並提升領導能力。
為協助亞裔青年認識美國公共事務、培養領導能力，非營利組織Hello Taiwan與美國亞裔國會研究所(APAICS)日前聯合舉辦「2027亞裔青少年發展及國會實習計畫」說明講座，由AFA Fashion Academy協辦，採實體及線上同步進行，介紹高中生領袖夏令營及大學生國會實習機會。
主辦單位指出，亞太裔約占全美人口7%，但公共事務參與及政治代表性仍有提升空間，盼透過跨社區合作，協助華裔及其他亞裔家庭掌握相關資源。
講座邀請華府APAICS專案副總裁Attapit及Laden，說明申請資格、甄選流程與準備方向。Hello Taiwan執行長江明信、副執行長馮子馨、中原大學美東校友會會長丁作輝等社區人士出席。
美東中文學校協會榮譽會長林美華表示，青年及早接觸公共議題，有助建立身分認同，了解美國民主制度。台大校友會費城分會會長呂綺偉指出，APAICS提供申請與面試輔導，並協助學生爭取進入國會辦公室實習的機會。
與會學生張翰廷(Kenneth Chang)肯定講座內容清晰，並建議增加實習生工作及社交經驗分享。
兩項計畫主要面向具美國公民或綠卡身分的亞太裔學生。「2027青年領袖學院夏令營」(YLA)提供高中生赴華府一週學習公共政策、思辨及團隊合作，申請3月19日截止；「2027國會實習計畫」則提供大學生有薪國會實習機會，申請12月18日截止。
詳情可查詢www.apaics.org，中文諮詢洽AFA Fashion Academy，電話718-309-1889。
雙方聯合舉辦「2027亞裔青少年發展及國會實習計畫」說明講座，重點介紹高中生領袖夏令營與大學生國會實習機會，協助亞裔青年接觸公共事務。 「2027青年領袖學院夏令營」提供高中生赴華府一週學習公共政策、思辨與團隊合作；「2027國會實習計畫」則提供大學生有薪國會實習，累積實務經驗。 兩項計畫主要面向具美國公民或綠卡身分的亞太裔學生，YLA申請截止為3月19日，國會實習計畫為12月18日；詳情可查APAICS網站，中文諮詢可洽AFA Fashion Academy。
精華 FAQ
雙方聯合舉辦「2027亞裔青少年發展及國會實習計畫」說明講座，重點介紹高中生領袖夏令營與大學生國會實習機會，協助亞裔青年接觸公共事務。
「2027青年領袖學院夏令營」提供高中生赴華府一週學習公共政策、思辨與團隊合作；「2027國會實習計畫」則提供大學生有薪國會實習，累積實務經驗。
兩項計畫主要面向具美國公民或綠卡身分的亞太裔學生，YLA申請截止為3月19日，國會實習計畫為12月18日；詳情可查APAICS網站，中文諮詢可洽AFA Fashion Academy。
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