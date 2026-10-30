第十九屆金秋音樂會 《金秋交響·聲耀250載》11月1日隆重登場 美國建國250週年 鄉音二十五週年

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2026年，鄉音合唱團迎來成立二十五週年，也恰逢美國建國250週年。在這個特別的時節，鄉音合唱團攜旗下愛迪生愛樂樂團，於11月1日傾情呈現第十九屆金秋音樂會《金秋交響·聲耀250載》。

本次音樂會由著名中國國家一級指揮家張椿和擔任藝術總監並親自執棒。節目設計大膽創新、極具藝術深度，傾力打造中外經典完美交融的視聽盛宴。鄉音有自己的交響樂團——愛迪生愛樂樂團。如往屆一樣，這次百人合唱由完整的交響樂團現場伴奏。同一首歌，鋼琴伴奏和交響樂團伴奏，聽起來完全是兩種不同的震撼，相信坐在音樂廳的你和家人，一定會開心享受這次音樂盛宴。

精彩看點如下：

《America the Beautiful》：傳唱百年的美國經典頌歌，建國250週年之際唱響對第二家園的祝福。

《今夜無人入眠》：普契尼歌劇《圖蘭朵》中最著名的詠嘆調，帕瓦羅蒂唱紅全世界。這次是大合唱版首演。

《飲酒歌》：威爾第歌劇《茶花女》名曲，歡快熱烈，全世界音樂會最受歡迎的曲目之一。

《長江之歌》：幾代中國人心中的經典，百人合唱加交響樂團，氣勢磅礡。

《大漠之夜》：榮獲金鐘獎的合唱作品，回味無窮，在美國難得現場聽到。

《風把思念吹》：中秋時節最應景的思鄉之歌。寫給遠方與家鄉的深情，唱進每個遊子的心裡。

《達阪城的姑娘》：王洛賓的新疆民歌，輕快活潑，一聽就想跟著打拍子。《紅莓花兒開》：我們那個年代人人會哼的蘇聯老歌，滿滿的青春回憶。

《西班牙女郎》：熱情奔放的義大利名曲。

柴可夫斯基《第四交響曲》終樂章：樂團獨立演奏，激情澎湃。這是老柴唯一詳細講述過創作歷程的交響巨作。

三位國際獲獎歌唱家同台

男高音 謝沛原：義大利第21屆Euterpe國際比賽第一名

女高音 Kailey Diggs：美國權威NATS聲樂比賽第一名

男中音 萬雪峰：第六屆紐約大都會國際聲樂比賽銀獎

鄉音合唱團現有200人的合唱團，以及80多人的管弦樂團“愛迪生愛樂樂團”（Edison Philharmonic Orchestra），由國家一級指揮張椿和任藝術總監，樊大平任團長。

自2001年成立以來，鄉音一直致力於弘揚中華文化、促進族裔間交流，同時也堅持“服務於社區、奉獻於社區”的理念。二十五年來，鄉音舉辦了各種演出200多場：在New Jersey各地老年中心義務演出，一年一屆的金秋音樂會，近年來與巴露華交響樂團合作的年度聖誕音樂會，2018年王立平全球巡演（New Jersey站），2023年華盛頓世界文化節華人千人大合唱演出，今年8月還在維也納金色大廳舉辦了音樂會。

2025年，合唱團邁上了一個新臺階：

4月，在紐約Lincoln Center，連袂八支跨洋合唱團演出氣勢恢宏的《黃河大合唱》；

7月，應紐約“大蘋果音樂節”邀請，在Carnegie Hall與聯合國合唱團同台唱響《和平頌》；

8月，在紐約百老匯Symphony Space劇場演出；

9月，應北美亞裔藝術聯盟邀請赴Atlanta傾情獻藝，共襄盛舉紀念二戰勝利八十週年；

11月，在New Jersey的Rutgers University Nicholas Music Center演出完整的《黃河大合唱》， 這些演出都得到了社區的熱烈反響和New Jersey州議會的嘉獎。

二十五年來，“鄉音”始終溫暖陪伴著每一位身在異鄉的你我。不用開車進Manhattan，不用花上百塊，就在East Brunswick，$20起就能聽到百人合唱加交響樂團的現場。周日下午，帶上爸媽和孩子，全家一起來吧！

演出信息

時間：11月1日（星期天）下午2:15

地點：JM Performing Arts Center, 200 Rues Ln, East Brunswick, NJ

票價：$20 / $30 / $50

訂票電話：908-500-8044

交響齊鳴，和聲共振！門票熱售中，好位置先到先得，期待與您金秋相聚！

鄉音歡迎熱愛歌唱、有一定管弦樂器基礎的朋友加入。特別是樂團，招收華人子弟，並義務進行專業演出培訓，提供有助於大學錄取的才藝證明和公益性非盈利組織義工證明，包括美國總統義工獎。

有意者請電話、短信樊大平 908-217-2480，或郵件 [email protected]