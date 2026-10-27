大費城區台大校友會年會 活動多元凝聚情誼

大費城區台灣大學校友會創會會長李彥輝醫師 (左起)、大紐約區會長蘇斐璋、大費城區現任會長林烔憲。（記者孫影真／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 大費城區台大校友會在新澤西舉行第40屆年會，近200名校友齊聚透過多元表演與交流活動凝聚情誼，並盼吸引更多年輕世代加入。

大費城 區台灣大學校友會日前在新澤西州 Mercer Oaks Golf Center舉行第40屆年會，近200名校友及鄉親出席，透過音樂、舞蹈及交流活動凝聚情誼，並邀請十餘名首次參加的校友自我介紹，促進新舊世代互動。

年會以合唱台大 校歌揭幕，並緬懷前會長蔡宗元(1941至2026年)對校友會的貢獻。創會會長李彥輝醫師表示，他於1963年自台大醫學系畢業，多年未參加年會，今年特地前來與老友相聚，受到熱烈歡迎。

會長林烔憲感謝籌備團隊的付出，期盼更多年輕校友加入理事會，傳承台大精神。僑務委員謝己肯定年輕校友踴躍參與；大紐約區台大校友會會長蘇斐璋則期待兩地校友會加強合作。

娛樂節目豐富多元，包括JTL樂團、台大樂活歌友團(Living Well)、排舞及「夢幻貓咪」帶動唱。蔡宗元夫人吳千惠帶領排舞，樂活歌友團20餘名團員佩戴綠色領巾，演唱「河邊春夢」等歌曲，並自行伴奏。女高音鈕乃約獻唱，洪子琇與吳幸娜則帶來佛朗明哥舞蹈。

娛樂節目總監楊尤貲表示，校友會近年逐漸增加休閒娛樂活動，鼓勵校友展現才藝，吸引不同世代參與。隨著年會人數逐年增加，主辦單位期盼更多校友加入，共同延續校友情誼。

僑務委員謝己 (前排中) 與同學院校友合照。（主辦方提供）

JTL樂團演唱搖滾歌曲。（主辦方提供）

娛樂節目總監楊尤貲領導「夢幻貓咪」帶動跳。（主辦方提供）

台大樂活歌友團演唱「河邊春夢」等歌曲。（主辦方提供）