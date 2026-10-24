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GEICO超收1.5萬新州駕駛保費 須退1050萬元

編譯尤寶琪／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

新澤西州因GEICO多收汽車保費並涉及4項違規，要求其向逾1萬5000名保戶退還超過1050萬元，另加罰120萬元。

新澤西州官方宣布，GEICO保險公司因為多收保費，必須向新澤西州客戶退還超過1050萬元的汽車保險費。此外，該州還對GEICO及其關聯公司以存有不當商業行為為由，處以120萬元的罰款。

這次執法行動影響超過1萬5000名保單持有人，源自州調查人員在2024年9月收到消費者投訴後啟動的市場行為調查。

新州檢查員記錄到保險公司共四項具體違規行為，包括：收取高於州政府批准費率的保費、以不正當理由取消保單、在不續保通知中遺漏必要條款，以及未告知全損車輛車主在獲得賠償後，選擇保留車輛時所享有的權利。

「保護消費者是我們銀行和保險局(Department of Banking and Insurance)的核心使命，我們將繼續積極努力，制止損害新澤西州消費者利益的不良商業行為，」代理局長奧克斯(Susan Ochs)表示。

奧克斯指出，和解及退款體現了該部門致力於維護一個值得信賴且負責任的市場的承諾。

GEICO在審查人員於審查過程中發現了一些錯誤後，隨即開始自願退款。

此次調查，由負責監管的新澤西州銀行和保險局市場行為審查小組(Market Conduct Examinations Unit)進行，好確保保險公司遵守州法律並公平對待客戶。

新澤西州居民如對此次的執法行動有任何疑問，或希望對保險公司提出投訴，可撥打該部門消費者熱線1-800-446-7467，或透過新澤西州銀行和保險局官網提交舉報。

精華 FAQ

  • 州方調查發現GEICO向新澤西州客戶收取了高於核准費率的保費，因此須向受影響的1萬5000多名保單持有人退費，總額超過1050萬元。

  • 新州檢查員共記錄4項違規，包括收取超過批准費率、以不正當理由取消保單、在不續保通知中遺漏必要條款，以及未告知全損車主保留車輛時的權利。

  • 調查由新澤西州銀行和保險局的市場行為審查小組進行。民眾如有疑問或要投訴，可撥打1-800-446-7467，或透過該局官網提交舉報。

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