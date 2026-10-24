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新州民俗文化種子研習 傳承台灣傳統技藝

記者孫影真／新州報導
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新澤西地區民俗文化種子在地研習班吸引30餘名文化種子教師報名學習。（記者孫影真／...
新澤西地區民俗文化種子在地研習班吸引30餘名文化種子教師報名學習。（記者孫影真／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

新澤西民俗文化種子研習班透過龍鬚糖與捏麵人實作課程，讓近100名學員在體驗中認識台灣傳統技藝與文化內涵。

新澤西地區民俗文化種子在地研習班日前在橋水市四健會中心(Somerset County 4-H Center)舉辦研習，吸引瑞谷中文學校近100名學員及30餘名種子教師參與。研習班主任張淑娟與文化教師侯鳯菏、林郁翠帶領學員實作，透過龍鬚糖製作及捏麵人技藝，認識台灣傳統民俗文化。

張淑娟表示，學員展現出豐富的創作能力，製作出各種造型可愛的彩色動物。（主辦方提供...
張淑娟表示，學員展現出豐富的創作能力，製作出各種造型可愛的彩色動物。（主辦方提供）

龍鬚糖相傳源自清朝宮廷，因糖絲細如龍鬚而得名。侯鳯菏首先介紹龍鬚糖的歷史，並結合科學知識，說明麥芽糖在適當溫度下，經過反覆摺疊與拉伸，糖絲數量會隨操作次數呈幾何級數增加。每拉一次，糖絲數量便增加一倍，拉伸10次可達1024根，讓學員從實作中了解傳統技藝背後的原理。

龍鬚糖及捏麵人製作，吸引百餘名社區民眾學習。（主辦方提供）
龍鬚糖及捏麵人製作，吸引百餘名社區民眾學習。（主辦方提供）

實作課程由張淑娟示範，學員隨後分組動手操作，從掌握糖體的柔軟度，到反覆拉伸、摺疊，現場連5歲的小朋友，也在教師指導下小心控制力道，體驗製作龍鬚糖的樂趣。

文化教師侯鳯菏 (右立者) 說明糖絲經過反覆摺疊與拉伸，數量會呈幾何級數增加。（...
文化教師侯鳯菏 (右立者) 說明糖絲經過反覆摺疊與拉伸，數量會呈幾何級數增加。（主辦方提供）

另一項研習內容是捏麵人，又稱麵塑。林郁翠介紹這項傳統民間藝術的起源與發展，包括相關歷史傳說及街頭藝人的技藝傳承，並示範「揉、捏、掀、剪」等基本手法，讓學員了解如何塑造人物與動物造型。

參與教師將研習所學融入日常教學，讓更多社區民眾認識台灣傳統文化。（記者孫影真／攝...
參與教師將研習所學融入日常教學，讓更多社區民眾認識台灣傳統文化。（記者孫影真／攝影）

學員展現出豐富的創作能力。年幼的孩子運用想像力，製作出各種造型可愛的彩色動物；青少年與成年人則專注於生肖造型的表情、衣褶及羽毛紋路等細節。透過揉捏、塑形與修飾，原本柔軟的彩色麵團逐漸呈現不同的作品，也讓學員在實作中認識傳統民俗藝術。

學員專注於生肖造型的表情，讓原本柔軟的彩色麵團呈現不同的作品，（記者孫影真／攝影...
學員專注於生肖造型的表情，讓原本柔軟的彩色麵團呈現不同的作品，（記者孫影真／攝影）

張淑娟表示，文化種子教師是傳承與推廣台灣文化的重要力量，期盼參與教師將研習所學融入日常教學，讓更多社區民眾認識台灣傳統文化。

精華 FAQ

  • 研習班在橋水市四健會中心舉行，吸引瑞谷中文學校近100名學員與30餘名種子教師參加，現場以實作方式推廣台灣民俗文化。

  • 課程包含龍鬚糖製作與捏麵人技藝。前者介紹歷史並結合科學原理，後者示範揉、捏、掀、剪等手法，讓學員動手創作。

  • 張淑娟表示，文化種子教師是傳承與推廣台灣文化的重要力量，希望參與教師將所學融入日常教學，進一步讓更多社區民眾認識台灣傳統文化。

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