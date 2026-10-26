帕特森28號小學再登新州最佳 米爾頓緊追

AI摘要 文章摘要整理： 美國新聞與世界報導新州學校排行榜中，帕特森公立28號小學再度奪冠，查塔姆與短丘兩校緊追其後，排名變動主要受新評分方法影響。

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)最新的學校年度排行榜出爐，在新澤西州 ，位於帕特森(Paterson)的公立28號小學(Public School No. 28)再次榮登榜首，在新州 共1386所入榜學校中名列第一。

新州政府數據顯示，這所位於新州帕塞克郡(Passaic County)的小學上學年度招收456名學前班至八年級學生(K to 8)。

公立28小學設有「帕特森天才學院」(Paterson Academy of the Gifted & Talented)，只招收成績優異的學生。

這一所連年穩居榜首的學校也招收年齡較大學生，因此另外出現在「美新世界報導」的最佳初中排行榜，名列第二。

在小學排行榜中，新州位於查塔姆(Chatham)的米爾頓大道小學(Milton Avenue School)排名第二，招收約300名學前班至三年級的學生；此外，位於短丘(Short Hills)的格倫伍德小學(Glenwood School)名列小學排名第三，隸屬於米爾本學區 (Millburn School District)，學生從幼兒園到四年級，去年與其他學校並列第25名，今年排名大躍進。

今年新州共有12所小學躋身前25名，相對的，去年排名較後面，「美新世界報導」將排名變動歸因於排名方法有兩大改變。

在新排名方法下，州統考成績超出預期的學生有額外加分、接近預期的學生獲部分加分，舊排名方法則只對州統考成績達到或超過熟練程度的學生加分；此外，「美新世界報導」發言人表示，該機構並取消學校至少30人參加考試的規定。

學校得分的一半以學生2023-2024學年州統考的閱讀和數學成績為依據，另一半則衡量學校表現與「美新世界報導」預期水準的差距，該預期水準依各校學生家庭收入水準和種族組成等因素而定。