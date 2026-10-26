我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡康永「依約」赴蔣萬安競總成立大會 黑西裝黑帽進場

期中選舉／川普執政格局改寫 有4種劇本

帕特森28號小學再登新州最佳 米爾頓緊追

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

美國新聞與世界報導新州學校排行榜中，帕特森公立28號小學再度奪冠，查塔姆與短丘兩校緊追其後，排名變動主要受新評分方法影響。

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)最新的學校年度排行榜出爐，在新澤西州，位於帕特森(Paterson)的公立28號小學(Public School No. 28)再次榮登榜首，在新州共1386所入榜學校中名列第一。

新州政府數據顯示，這所位於新州帕塞克郡(Passaic County)的小學上學年度招收456名學前班至八年級學生(K to 8)。

公立28小學設有「帕特森天才學院」(Paterson Academy of the Gifted & Talented)，只招收成績優異的學生。

這一所連年穩居榜首的學校也招收年齡較大學生，因此另外出現在「美新世界報導」的最佳初中排行榜，名列第二。

在小學排行榜中，新州位於查塔姆(Chatham)的米爾頓大道小學(Milton Avenue School)排名第二，招收約300名學前班至三年級的學生；此外，位於短丘(Short Hills)的格倫伍德小學(Glenwood School)名列小學排名第三，隸屬於米爾本學區(Millburn School District)，學生從幼兒園到四年級，去年與其他學校並列第25名，今年排名大躍進。

今年新州共有12所小學躋身前25名，相對的，去年排名較後面，「美新世界報導」將排名變動歸因於排名方法有兩大改變。

在新排名方法下，州統考成績超出預期的學生有額外加分、接近預期的學生獲部分加分，舊排名方法則只對州統考成績達到或超過熟練程度的學生加分；此外，「美新世界報導」發言人表示，該機構並取消學校至少30人參加考試的規定。

學校得分的一半以學生2023-2024學年州統考的閱讀和數學成績為依據，另一半則衡量學校表現與「美新世界報導」預期水準的差距，該預期水準依各校學生家庭收入水準和種族組成等因素而定。

精華 FAQ

  • 今年在新澤西州1386所入榜學校中奪冠的是帕特森的公立28號小學，這所學校已連年位居前列，並設有帕特森天才學院，招收成績優異學生。

  • 排名第二的是查塔姆的米爾頓大道小學，約招收300名學前班至3年級學生；排名第三的是短丘的格倫伍德小學，隸屬米爾本學區，去年僅並列第25名。

  • 美新世界報導表示，排名方法有2大改變：對超出預期或接近預期的州考表現加分，並取消至少30人參加考試的限制，因此不少學校名次明顯提升。

新澤西州 學區 新州

上一則

天主教紐約總教區性侵案 8億元和解受害者

下一則

亞裔生過半 芝史堅拿小學伊州第2佳 入學競爭激烈

延伸閱讀

加州十大最佳公立小學出爐 學生實測成績揭水分？

加州十大最佳公立小學出爐 學生實測成績揭水分？
加州學生成績進步 但仍低於疫情前 專家：進步太慢 追上恐需10年

加州學生成績進步 但仍低於疫情前 專家：進步太慢 追上恐需10年
花262萬元買豪宅也難進好學校？紐約好學區一房難求

花262萬元買豪宅也難進好學校？紐約好學區一房難求
新州回報率最佳大學：普林斯頓居冠 這2所緊追其後

新州回報率最佳大學：普林斯頓居冠 這2所緊追其後

熱門新聞

父母把孩子名字加入聯名帳戶(joint bank account)不會產生贈與稅(gift tax)，但孩子如果從帳戶提款做為個人花用，國稅局就會認定屬於贈與行為。示意圖（美聯社）

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

2026-10-22 13:16
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

2026-10-23 11:18
紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

2026-10-21 11:31
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(路透)

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

2026-10-22 17:25
金柏莉．季伏爾（Kimberly Guilfoyle）。（美聯社）

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

2026-10-20 17:05
美國國防部23日公布第7批幽浮（UFO）相關檔案，揭露美國西部聯邦探員曾目擊一架大型三角形飛行器，先在空中懸停，再突然高速飛離，全程沒有發出任何聲音，也未見廢氣排放。（取材自war.gov/ufo）

美公布最新幽浮檔案：不明黑色三角飛行器 無聲爬升後高速飛離

2026-10-23 21:30

超人氣

更多 >
「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡
愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」
「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母

「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母
會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」
期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變