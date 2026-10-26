新州梅山中校醒獅點睛 綠溪市長肯定跨文化交流

四隻舞獅由中華民國僑務委員會贈送，期盼透過舞獅文化教育，促進僑校與主流社區的文化推廣。（主辦方提供）

AI摘要 文章摘要整理： 新澤西梅山中文學校舉辦醒獅點睛典禮，由地方官員與僑界共同參與，透過舞獅啟用、藝術展示及教學交流，深化文化傳承與跨文化互動。

新澤西 梅山中文學校日前在華強高中(Watchung Hills Regional High School)舉行醒獅點睛典禮，邀請地方官員、僑界代表、師生及家長共同參與。四隻舞獅由中華民國僑務委員會贈送，期盼透過舞獅教學及文化活動，促進僑校與美國主流社區交流。

典禮依循傳統儀式，由綠溪市(Green Brook Township)市長范季明(Jim Van Arsdale)、紐約華僑文教服務中心副主任廖淑惠、僑務諮詢委員戴松昌、華強高中教師歐瑪麗及梅山中文學校董事長吳靜，共同為四隻祥獅點睛，象徵舞獅正式啟用，也為學校文化教育增添新資源。

范季明表示，跨文化交流有助於增進不同族群間的理解與尊重，建立長久友誼。此次透過傳統儀式，讓不同世代共同參與文化傳承，格外具有意義。

廖淑惠指出，僑委會贈送舞獅，讓學生有機會親身接觸傳統民俗藝術，未來可透過舞獅訓練培養文化認同、自信及團隊合作精神，並將傳統技藝傳承給下一代。

戴松昌認為，讓學生現場觀摩點睛儀式，是難得的文化教育機會。華強高中教師歐瑪麗也表示，活動讓校內學生及社區民眾近距離認識中華傳統文化，期待未來持續推動相關交流。

現場另展示華強高中中文三班學生吳逸蘭創作的馬燈籠，吸引師生及家長欣賞。典禮結束後，作品移至歐瑪麗教室繼續展出，供中文班及其他班級學生參觀。

梅山中文學校表示，此次活動結合醒獅點睛、傳統藝術展示及校園教學，不僅讓學生透過實際參與認識文化根源，也進一步促進僑校與當地主流學校的互動。

華強高中中文三班學生吳逸蘭創作的馬燈籠，在教室展示，供學生參觀。（主辦方提供）

紐約華僑文教服務中心副主任廖淑惠 (左) 、華強高中教師歐瑪麗 (右) 為祥獅點睛。（主辦方提供）

Van Arsdale市長 (右) 與梅山中文學校董事長吳靜 (左) 為祥獅點睛。（主辦方提供）