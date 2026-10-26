新州梅山中校醒獅點睛 綠溪市長肯定跨文化交流
新澤西梅山中文學校舉辦醒獅點睛典禮，由地方官員與僑界共同參與，透過舞獅啟用、藝術展示及教學交流，深化文化傳承與跨文化互動。
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新澤西梅山中文學校舉辦醒獅點睛典禮，由地方官員與僑界共同參與，透過舞獅啟用、藝術展示及教學交流，深化文化傳承與跨文化互動。
新澤西梅山中文學校日前在華強高中(Watchung Hills Regional High School)舉行醒獅點睛典禮，邀請地方官員、僑界代表、師生及家長共同參與。四隻舞獅由中華民國僑務委員會贈送，期盼透過舞獅教學及文化活動，促進僑校與美國主流社區交流。
典禮依循傳統儀式，由綠溪市(Green Brook Township)市長范季明(Jim Van Arsdale)、紐約華僑文教服務中心副主任廖淑惠、僑務諮詢委員戴松昌、華強高中教師歐瑪麗及梅山中文學校董事長吳靜，共同為四隻祥獅點睛，象徵舞獅正式啟用，也為學校文化教育增添新資源。
范季明表示，跨文化交流有助於增進不同族群間的理解與尊重，建立長久友誼。此次透過傳統儀式，讓不同世代共同參與文化傳承，格外具有意義。
廖淑惠指出，僑委會贈送舞獅，讓學生有機會親身接觸傳統民俗藝術，未來可透過舞獅訓練培養文化認同、自信及團隊合作精神，並將傳統技藝傳承給下一代。
戴松昌認為，讓學生現場觀摩點睛儀式，是難得的文化教育機會。華強高中教師歐瑪麗也表示，活動讓校內學生及社區民眾近距離認識中華傳統文化，期待未來持續推動相關交流。
現場另展示華強高中中文三班學生吳逸蘭創作的馬燈籠，吸引師生及家長欣賞。典禮結束後，作品移至歐瑪麗教室繼續展出，供中文班及其他班級學生參觀。
梅山中文學校表示，此次活動結合醒獅點睛、傳統藝術展示及校園教學，不僅讓學生透過實際參與認識文化根源，也進一步促進僑校與當地主流學校的互動。
學校在華強高中舉行醒獅點睛典禮，為僑務委員會贈送的4隻舞獅正式啟用，並邀請地方官員、僑界代表、師生與家長共同參與。 市長范季明認為跨文化交流能增進理解與尊重，建立長久友誼；廖淑惠則指出，舞獅可讓學生接觸傳統民俗藝術，培養文化認同、自信與團隊合作。 現場還展示華強高中中文三班學生吳逸蘭創作的馬燈籠，吸引師生與家長欣賞，典禮後作品移至教室續展，讓更多學生參觀並認識傳統藝術。
精華 FAQ
學校在華強高中舉行醒獅點睛典禮，為僑務委員會贈送的4隻舞獅正式啟用，並邀請地方官員、僑界代表、師生與家長共同參與。
市長范季明認為跨文化交流能增進理解與尊重，建立長久友誼；廖淑惠則指出，舞獅可讓學生接觸傳統民俗藝術，培養文化認同、自信與團隊合作。
現場還展示華強高中中文三班學生吳逸蘭創作的馬燈籠，吸引師生與家長欣賞，典禮後作品移至教室續展，讓更多學生參觀並認識傳統藝術。
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