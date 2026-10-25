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加拿大貨品遭課50%關稅 新州進口商告川普

編譯彭馨儀／綜合報導
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文章摘要整理：

新澤西州食品進口商提告，質疑川普依1930年法案對加拿大商品課50%關稅與禁令的合法性，並指其關稅政策已多次遭法院挑戰。

新澤西州食品進口商「蓋勒特全球集團」(Gellert Global Group)日前向紐約聯邦國際貿易法院提告，挑戰川普總統援引大蕭條時期法律，對200億元加拿大商品加徵50%關稅的權限。

美國廣播公司新聞網報導，川普8月翻出「1930年關稅法」(Tariff Act of 1930)第338條對加拿大加徵關稅，指控其歧視美國乳製品、汽車與酒類，引發渥太華等額報復。上個月川普更宣布全面禁止近10億元加拿大商品進口，使衝突升級。

依據第338條獲得的關稅授權從未在貿易爭端中動用過，亦未曾接受過司法審查。代表原告的「自由正義中心」(Liberty Justice Center)主席阿爾布雷希特(Sara Albrecht)表示，「任何總統都不該重新搬出沉睡已久的法律，並在規避國會限制下實施大規模關稅或禁令。」

川普自重返白宮以來持續推動保護性關稅。他最初利用「1977年國際緊急經濟權力法」將貿易赤字宣布為「國家緊急狀態」並對全球課稅，但最高法院已於今年2月裁定違憲無效，使政府不得不退還數十億元的款項。

此後，川普便持續尋求其他法律依據來對進口商品課徵關稅。例如今年7月，他就對數十個美國貿易夥伴加徵10%至12.5%的關稅，指控這些國家在打擊強迫勞動生產的進口商品上力道不足。而這批關稅如今也同樣在法庭上面臨法律挑戰。

國會後來通過的新貿易法案雖將部分關稅授權讓渡給總統，但也嚴格限制適用條件（如國安威脅或外匯危機）並要求事先調查。

自由正義中心(Liberty Justice Center)主張，較新的貿易立法已取代了總統在第338條下的關稅授權，並使該條款失去效力。

對此訴訟，白宮與美國貿易代表辦公室(USTR)並未立即回應針對本起訴訟的置評請求。

精華 FAQ

  • 原告是新澤西州食品進口商蓋勒特全球集團，向紐約聯邦國際貿易法院提告，主張川普援引舊法對加拿大商品加徵50%關稅與進口禁令違法。

  • 川普8月援引1930年關稅法第338條，指控加拿大歧視美國乳製品、汽車與酒類，對其商品課50%關稅，並引發加拿大方面的報復措施。

  • 此案反映川普持續以不同法律來源推動保護性關稅，且先前以緊急狀態課稅已被最高法院判違憲，如今其他關稅也正面臨類似司法挑戰。

加拿大 川普 關稅

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