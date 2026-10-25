逃犯竟領聯邦政府住房補助 費城41人被捕

AI摘要 文章摘要整理： 美國法警局在費城及周邊展開「搬遷日行動」，逮捕41名住在補貼住房的暴力或重罪逃犯，並與聯邦住房部首度在賓州東部聯合執法。

美國法警局(USMS)暴力犯罪逃犯追捕小組本月在費城 及其周邊開展大規模行動，逮捕41人。

費城問詢報(The Philadelphia Inquirer)報導，這次行動代號為「搬遷日行動」(Operation Moving Day)，目標是聯邦補貼住房中的暴力重罪犯。

這項行動是聯邦住房部(HUD)監察長辦公室今年在全國開展行動的一部分，並得到美國法警局支持。

這次行動逮捕重罪嫌疑人，罪名包括縱火、嚴重攻擊、持械搶劫、侵害兒童及槍擊案。

賓州 東部逃犯追捕小組發言人克拉克(Robert Clark)表示，被捕者大多居住在私人公寓，並接受聯邦租金補貼。

克拉克指出，逮捕行動遍及費城各社區，最北至利哈伊郡(Lehigh)。

被捕者包括一名31歲男子，涉嫌參與8月初造成一名女子受傷的槍擊案而被通緝。

法警還逮捕一名23歲的費城南部布雷吉(Bregy)小學員工，他於8月下旬被控猥褻及與未成年人發生非法接觸。

這項行動象徵法警在賓州東部首次參與聯邦住房部聯合執法。

今年夏天，法警局在其他城市的特遣隊也協助逮捕補貼住房中的逃犯，如堪薩斯市(Kansas City)、曼菲斯(Memphis)、明尼亞波利斯(Minneapolis)，以及紐約與新澤西州。

這些逮捕是名為「清理房屋行動」(Operation Clean House)的全國性行動的一部分。克拉克表示，這源於去年冬天在俄亥俄州哥倫布市成功逮捕50多人的行動。

今年2月，明尼亞波利斯市有16人被捕。聯邦住房部代理監察長哈里森(Brian D. Harrison)表示，該行動成功打擊居住在補貼住房中的「危險逃犯」。

哈里森聲明表示，「打擊住房詐欺仍是首要任務。聯邦住房部為數百萬符合條件的民眾提供住房，我們致力於確保所有項目的問責制。」