逃犯竟領聯邦政府住房補助 費城41人被捕
美國法警局在費城及周邊展開「搬遷日行動」，逮捕41名住在補貼住房的暴力或重罪逃犯，並與聯邦住房部首度在賓州東部聯合執法。
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美國法警局在費城及周邊展開「搬遷日行動」，逮捕41名住在補貼住房的暴力或重罪逃犯，並與聯邦住房部首度在賓州東部聯合執法。
美國法警局(USMS)暴力犯罪逃犯追捕小組本月在費城及其周邊開展大規模行動，逮捕41人。
費城問詢報(The Philadelphia Inquirer)報導，這次行動代號為「搬遷日行動」(Operation Moving Day)，目標是聯邦補貼住房中的暴力重罪犯。
這項行動是聯邦住房部(HUD)監察長辦公室今年在全國開展行動的一部分，並得到美國法警局支持。
這次行動逮捕重罪嫌疑人，罪名包括縱火、嚴重攻擊、持械搶劫、侵害兒童及槍擊案。
賓州東部逃犯追捕小組發言人克拉克(Robert Clark)表示，被捕者大多居住在私人公寓，並接受聯邦租金補貼。
克拉克指出，逮捕行動遍及費城各社區，最北至利哈伊郡(Lehigh)。
被捕者包括一名31歲男子，涉嫌參與8月初造成一名女子受傷的槍擊案而被通緝。
法警還逮捕一名23歲的費城南部布雷吉(Bregy)小學員工，他於8月下旬被控猥褻及與未成年人發生非法接觸。
這項行動象徵法警在賓州東部首次參與聯邦住房部聯合執法。
今年夏天，法警局在其他城市的特遣隊也協助逮捕補貼住房中的逃犯，如堪薩斯市(Kansas City)、曼菲斯(Memphis)、明尼亞波利斯(Minneapolis)，以及紐約與新澤西州。
這些逮捕是名為「清理房屋行動」(Operation Clean House)的全國性行動的一部分。克拉克表示，這源於去年冬天在俄亥俄州哥倫布市成功逮捕50多人的行動。
今年2月，明尼亞波利斯市有16人被捕。聯邦住房部代理監察長哈里森(Brian D. Harrison)表示，該行動成功打擊居住在補貼住房中的「危險逃犯」。
哈里森聲明表示，「打擊住房詐欺仍是首要任務。聯邦住房部為數百萬符合條件的民眾提供住房，我們致力於確保所有項目的問責制。」
行動主要鎖定居住在聯邦補助住房中的暴力重罪逃犯，逮捕對象涉及縱火、嚴重攻擊、持械搶劫、侵害兒童與槍擊案等嫌疑人，共41人落網。 「搬遷日行動」是聯邦住房部監察長辦公室今年全國性「清理房屋行動」的一部分，並獲美國法警局支援，目的是清除補貼住房中的危險逃犯。 因為這是美國法警局首次在賓州東部參與聯邦住房部的聯合執法，行動範圍遍及費城多個社區，最北甚至到利哈伊郡，顯示跨機構合作擴大。
精華 FAQ
行動主要鎖定居住在聯邦補助住房中的暴力重罪逃犯，逮捕對象涉及縱火、嚴重攻擊、持械搶劫、侵害兒童與槍擊案等嫌疑人，共41人落網。
「搬遷日行動」是聯邦住房部監察長辦公室今年全國性「清理房屋行動」的一部分，並獲美國法警局支援，目的是清除補貼住房中的危險逃犯。
因為這是美國法警局首次在賓州東部參與聯邦住房部的聯合執法，行動範圍遍及費城多個社區，最北甚至到利哈伊郡，顯示跨機構合作擴大。
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