賓州國會議員選戰 民主黨力爭亞太裔選票

賓州蒙哥馬利郡民主黨籍郡委員馬基賈(Neil Makhija)在該黨一則30秒競選廣告中，強力推薦國會眾議員候選人哈維(Bob Harvie)。(馬基賈官方臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨在賓州第一國會選區加強爭取亞裔及太平洋島民選票，透過馬基賈代言廣告與地面拜票，盼協助哈維挑戰共和黨現任眾議員費茲派翠克。

民主黨 國會競選委員會(DCCC)將亞裔及太平洋島民選民列為11月期中選舉的重點爭取對象，希望在競爭激烈的賓州 第一國會選區，協助民主黨候選人奪下共和黨 掌握的聯邦眾議院席次。

該委員會近日推出一則30秒競選廣告，由賓州蒙哥馬利郡(Montgomery County)民主黨籍郡委員馬基賈(Neil Makhija)擔任主角。他是賓州首位亞裔郡級委員。

廣告中，馬基賈批評尋求連任的共和黨聯邦眾議員費茲派翠克(Brian Fitzpatrick)，指責他未能有效解決住房負擔能力問題，並稱他「已經不是以前的費茲派翠克了」，呼籲選民支持民主黨候選人、巴克斯郡(Bucks County)郡委員哈維(Bob Harvie)。

馬基賈在廣告中表示：「在巴克斯郡和蒙哥馬利郡，我們需要一位真正代表我們的國會議員。」

這則廣告在涵蓋巴克斯郡全境及蒙哥馬利郡部分地區的第一國會選區投放，廣告費用達六位數。

該選區擁有不少亞裔及太平洋島民居民，包括本薩勒姆(Bensalem)和哈特菲爾德(Hatfield)等社區，亞裔選票可能在競爭激烈的選戰中發揮關鍵作用。

馬基賈表示，亞裔選民經常受到政黨忽視，但在選情接近的選區，這個群體足以影響結果。他說：「當你開始關注亞裔選民，就會發現我們有能力左右選情，而且許多時候確實如此。」

根據馬基賈提供的資料，巴克斯郡有超過3萬名亞裔居民，其中逾1萬8000人為具有投票資格的美國公民。人口普查數據顯示，亞裔約占該郡人口7%，在本薩勒姆更接近14%。

為爭取支持，上周末馬基賈與多名南亞裔民主黨領袖，包括賓州州眾議員文卡特(Arvind Venkat)及塔里克．汗(Tarik Khan)，前往本薩勒姆挨家挨戶拜票。