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新州歐記健保 明年保費均漲近2成 恐更多家庭難負擔

編譯周芳苑／綜合報導
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俗稱「歐記健保」的保費，近年不斷飆漲。(路透)
俗稱「歐記健保」的保費，近年不斷飆漲。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

新澤西州歐記健保市場明年平均保費將漲19.8%，遠高於全美15%，補貼取消與醫療及藥價上升，恐使更多家庭難以負擔。

新澤西州數十萬居民透過官方歐記健保(Affordable Care Act)市場GetCovered NJ購買醫療保險，明年保費將大漲將近20%，高於全美平均，遙遙領先其他各州。

新州銀行和保險局(New Jersey Department of Banking and Insurance)代理局長奧克斯(Susan Ochs)透過聲明說，明年個人和家庭平均保費將上漲 19.8%，保險公司將漲價歸因於醫療和專科藥物成本上漲。

新州五大保險公司提供的部分保險漲幅遠高於平均值。其中，聯合健保公司 (UnitedHealthcare) 保費將暴漲 35.7%、奧斯卡保險公司 (Oscar) 上漲 29.3%、維家保健(Wellcare)新州分公司旗下 Ambetter 保險計劃保費將上漲 20.8%。

AmeriHealth 和 Horizon 保費漲幅則低於州平均值，各調漲17% 、15.3%。

賓州保險廳9月宣布，該州透過歐記健保市場 Pennie 的健保計畫平均保費上漲16%。

由於國會去年拒絕展延針對疫情期間歐記健保高收入族群的補貼，許多人因失去補貼而保費增加，據統計，新州近7萬人因此放棄醫療保險。奧克斯表示，補貼取消迫使無法在其他地方找到保險的非重病患者放棄保險、導致人們健康惡化、醫療費水漲船高。

新州醫療保險市場今年共有44萬362人投保。

奧克斯表示，保險費率上漲將為家庭預算帶來巨大壓力，迫使更多新州居民徹底放棄醫療保險；州府GetCoveredNJ團隊將竭誠幫助消費者找到適合的保險計劃。

凱撒家庭基金會(Kaiser Family Foundation)最近分析稱，全美個人醫療保險市場平均保費上漲15%，新州漲幅遠遠超過。

小雇主市場(Small Employer Market)保費平均增加18.8%。其中，Horizon保費將上漲19.5%、Oxford和AmeriHealth保費將各上漲17.6%。

精華 FAQ

  • 新州官方歐記健保市場GetCovered NJ明年個人與家庭平均保費將上漲19.8%，幅度高於全美平均15%，也明顯領先多數州，對投保家庭造成更大壓力。

  • 五大保險公司中，UnitedHealthcare漲35.7%最高，Oscar漲29.3%，Ambetter漲20.8%；AmeriHealth與Horizon則低於州平均，分別上漲17%與15.3%。

  • 州府指出，補貼取消加上保費大漲，已讓新州近7萬人放棄醫療保險；今年市場共有44萬362人投保，若壓力持續，可能有更多家庭退出保障。

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