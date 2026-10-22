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鄉音2026金秋音樂會11月1日隆重登場 《金秋交響•輝煌 250 年》 建國250周年大型合唱獨唱交響盛宴 (Golden Resonance: 250 Years of Glory)

新澤西訊
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鄉音合唱團及旗下愛迪生愛樂樂團傾情呈現，以壯麗樂章隆重獻禮美國建國250周年！本次音樂會由著名中國國家一級指揮家張椿和擔任藝術總監，節目設計大膽創新、極具藝術深度，傾力打造中外經典完美交融的視聽盛宴。

精彩看點：

恢弘巨獻： 百人合唱團在交響樂團伴奏下精彩演繹中外名曲，並將首演大合唱版《今夜無人入眠》！

磅礴交響： 愛迪生愛樂樂團現場演繹柴可夫斯基巔峰之作——《第四交響曲》終樂章，感受老柴唯一詳細闡述創作歷程的管弦樂巨制。

大咖同台： 三位國際獲獎歌唱家重磅加盟：

男高音 謝沛原（義大利第21屆Euterpe國際比賽第一名）

女高音 Kailey Diggs（美國權威NATS聲樂比賽第一名）

男中音 萬雪峰（第六屆紐約大都會國際聲樂比賽銀獎）

25年來“鄉音”始終溫暖陪伴著每一位身在異鄉的你我。在這個金秋的午後，帶上父母與孩子，一起來聆聽這場既有家鄉深情、又有世界經典的音樂盛宴吧！

票價： $20 / $30 / $50

訂票電話： 908-500-8044

演出時間： 11月1日（星期天）下午 2:15

演出地點： JM Performing Arts Center (200 Rues Ln, East Brunswick, NJ)

交響齊鳴，和聲共振！門票熱售中，掃碼/致電預訂您的專屬席位，讓華彩樂章點亮秋日時光，期待與您相聚！

“鄉音合唱團”現由200人的合唱團和超80人的管弦樂團“愛迪生愛樂樂團”（Edison Philharmonic Orchestra）組成，國家一級指揮張椿和任藝術總監、樊大平任團長，一直致力於弘揚中華文化、促進族裔間交流，同時也非常看重“服務于社區、奉獻于社區”這一理念。自2001年成立以來，“鄉音”舉辦了各種演出200多場，包括為新澤西各地的老年中心義務演出、一年一屆的金秋音樂會、近年來與巴露華交響樂團合作的年度聖誕音樂會、2018年王立平全球巡演（新澤西站）、2023年華盛頓世界文化節千人大合唱演出等。今年8月底，“鄉音”將在維也納金色大廳舉辦音樂會，歡迎廣大歌友們加入這一音樂之旅。

合唱團在2025年邁上了一個新臺階，當年4月在紐約林肯中心連袂八支跨洋合唱團演出了氣勢恢宏的《黃河大合唱》；當年7月應紐約“大蘋果音樂節”的邀請在卡內基音樂廳與聯合國合唱團同台唱響了呼喚世界和平的《和平頌》；同年8月又在紐約百老匯Symphony Space劇場、9月應喬治亞州亞裔藝術聯盟邀請赴亞特蘭大、11月在新澤西州羅格斯大學尼古拉音樂廳，分別再次唱響了完整版《黃河大合唱》。以上活動得到了社區的熱烈反響和新州議會的嘉獎。兩團歡迎喜愛歌唱及有一定管弦樂器基礎的人士加盟。特別是樂團，招收華人子弟，並義務進行專業演出培訓，提供有助於大學錄取的才藝證明和公益性非盈利組織義工證明，包括美國總統義工獎。有意者請電話、短信樊大平908-217-2480，或電郵：[email protected]

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