粵唱粵強—第二屆全球華人粵語歌唱大賽費城賽區決賽隆重舉行 以歌會友 傳承粵語文化

評審老師與所有參賽選手賽後大合影。前排左1-6為：李小蘭、梁瓊尹、吳偉廉、廖百威、許雪榕、萬雪峰。

10月18日，粵唱粵強—第二屆全球華人粵語歌唱大賽費城賽區決賽在南費城華達酒樓隆重舉行。來自不同地區的粵語歌曲愛好者齊聚一堂，以歌會友、以樂傳情，共同演繹粵語歌曲的獨特藝術魅力。大賽特別邀請中國著名歌星/音樂家廖百威先生做特邀嘉賓評委，並親臨現場傾情獻唱，為賽事注入了精彩亮點，贏得現場觀眾的熱烈歡迎。比賽由車笑瑤及麗娜共同主持。

粵語歌曲是中華音樂文化的重要組成部分，承載著南方地區的歷史文化底蘊，也寄託著海內外華人對故鄉的思念與對中華文化的感情。多年來，一首首經典粵語金曲橫跨地域與時代，陪伴著無數華人，成長為連接海內外華人情感的重要文化紐帶。

費城賽區主辦方主席李小蘭（Gloria Li）女士表示，本次粵唱粵強歌唱大賽旨在為熱愛粵語歌曲的華人朋友搭建展示才華、交流藝術、增進友誼的平台，通過音樂搭建文化交流的橋梁，讓更多人認識粵語歌曲、欣賞粵語音樂，同時弘揚中華優秀文化，推動粵語音樂藝術的傳承與發展，讓粵語文化在不同世代和不同地區之間薪火相傳。

比賽分為樂齡組及青年組，經過兩輪初賽的激烈角逐，共有20位選手獲選拔進入決賽。現場氣氛熱烈，參賽選手們精神飽滿、熱情洋溢，以各具特色的演唱風格演繹粵語歌曲的藝術魅力。無論是深情動人的經典金曲，還是時代團體的流行歌曲，選手們都傾注了真摯情感，充分表現了對粵語音樂的熱愛以及積極向上的精神風貌。優美的旋律與動人的歌聲融為一體，贏得觀眾陣陣掌聲，將現場氣氛不斷推向高潮。當晚的比賽結果為：樂齡組冠亞季軍分別為10號蘇子、4號劉文強、9號璟香；青年組冠亞季軍分別為8號林繼根、6號李超娟、2號林君杰。除此之外，大會還增設了最具潛力獎、最佳舞台服飾獎、最佳颱風獎、最受歡迎獎，以及向每位參賽選手頒發了紀念獎杯及證書，以肯定每一位參賽選手的努力及付出。

本次大賽的一大亮點，是邀請了中國著名歌星、音樂家廖百威先生組成特約評審委員會。廖百威先生的蒞臨，為賽事增強了專業性與藝術影響力。他以豐富的音樂經驗和專業的藝術素養，為參賽選手提供了寶貴的交流機會，也體現了大賽對音樂品質與藝術水平的重視。在現場觀眾的熱烈歡呼聲中，廖百威應邀登台獻唱，以熟悉而動人的歌聲與現場觀眾分享音樂的魅力。精彩的演唱贏得了全場熱烈掌聲，觀眾們在經典旋律中感受粵語歌曲的獨特韻味，也近距離領略了專業歌手的舞颱風採。廖百威先生的傾情參與，為本次賽事留下了精彩而難忘的篇章。

除此之外，評委團隊整容龐大，還有著名音樂人萬雪峰老師、吳偉廉老師、許雪榕老師、梁瓊尹老師，他們不僅為參賽選手帶來了寶貴的經驗，也為廣大粵語歌曲愛好者提供了一次難得的音樂交流體驗。以歌聲為橋梁，以音樂為紐帶，參賽者、觀眾之間通過歌聲建立起情感聯繫，充分體現了音樂跨越地域、溝通心靈的獨特力量。

此次全球華人粵語歌唱大賽，不僅是一場演唱歌唱才華的藝術盛會，更是一次促進全球華人文化交流、弘揚中華音樂文化的重要活動。通過比賽，來自不同地區的華人朋友匯聚一堂，共同分享對粵語歌曲的熱愛，增進彼此瞭解與友誼，也讓粵語這一承載著歷史記憶與人文情懷的文化寶藏繼續煥發光彩。

粵唱粵強在熱烈的氣氛中演譯出了粵語音樂的藝術魅力，也激發了海內外華人對中華文化的熱愛。本次大賽由廣東省廣府人珠璣巷後裔海外聯誼會、廣州市演藝人協會和廣州華僑博物館等多個權威官方機構聯合主辦，由美國東方文化藝術交流協會申辦費城賽區。以歌聲凝聚鄉情，以音樂促進交流，不僅弘揚了全球華人熱愛藝術、積極向上的精神風貌，也為中華文化世界走向增添了新的活力。隨著交流活動的開展，更多粵語歌曲將繼續跨越地域界限，連接海內外華人的心靈，譜寫中華文化傳承與發展的新篇章。