新州2024強震之謎解開？研究發現高地新斷層帶

羅格斯(Rutgers)大學研究人員在新澤西州門德姆(Mendham)安裝地震儀，研究2024年地震及餘震活動。(羅格斯大學)

AI摘要 文章摘要整理： 研究發現新澤西州2024年4.8級地震源於高地一條未繪製斷層，並證實遠離板塊邊界地區也可能因隱藏斷層而發生中強度地震。

新澤西州 2024年發生4.8級地震 ，研究人員深入調查後發現，新澤西高地(New Jersey Highlands)有一條先前未被繪製出來的斷層帶，兩年前的地震便源於該斷層帶。

相關研究成果已經發表在「地球物理研究期刊：固體地球」(Journal of Geophysical Research: Solid Earth)。新繪製斷層帶被命名為「芒廷維爾斷層」(Mountainville Fault)。

新州 北部2024年4月發生4.8級地震，震感強烈，造成多處建築物搖晃。美國地質調查所(U.S. Geological Survey，USGS)稱，地震發生在上午10時23分左右，震央位於懷特豪斯站(Whitehouse Station)以北約4哩處、震源深度4.7公里。

地震發生在長約300公里的拉馬波斷層(Ramapo Fault)附近，然而研究人員發現，重新定位餘震的向上投影(upward projection)與震央以西約3.5公里處一條先前未被繪製的斷層帶地形痕跡相吻合。

研究人員利用光達數據(LiDAR data)辨識出走向為北北東的斷層崖地形痕跡，之後又針對這些斷層崖沿線裸露基岩進行野外考察，發現成簇裂縫，顯示這些裂縫曾移動；進而得出結論，這些結構是一個更深層斷層系統的一部分，而該斷層系統目前尚無主滑動面(principal slip zone)突破地表。

「芒廷維爾斷層」被視為未成熟斷層帶，裂縫連通性差、地表沒有明顯的主滑動帶。

實驗並顯示，該區域具備引發地震的條件，尤其是在餘震發生的深度；隱藏的流體-岩石蝕變可能在主震深度處發揮作用。

這些新發現將有助於理解新澤西州以及其他遠離板塊邊界地區的地震災害。

研究人員稱，這一類地區的地震災害研究通常著重於大型成熟斷層，然而，新州地震和其他區域性地震顯示，中等強度地震也可能在不太明顯的斷層上發生。