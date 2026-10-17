費城護士荒 護校助還貸、速獲文憑搶學生
面對賓州護士短缺惡化，費城多所大學以還貸、獎學金、加速學位與高中培訓計畫搶學生，提前培養護理人力。
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面對賓州護士短缺惡化，費城多所大學以還貸、獎學金、加速學位與高中培訓計畫搶學生，提前培養護理人力。
顧問公司美世(Mercer)兩年前報告稱，賓州護士老化、紛紛退休、人員流失和流動以及職業倦怠引發廣泛擔憂，嚴重短缺，預計2026年將成全美護士短缺最嚴重的一州；好幾所護校或者護士學院提供輕鬆還款方案、加速獲文憑、為初高中學生提供教育計畫，藉此吸引學生。
格溫內德默西大學(Gwynedd Mercy University)、拉薩爾大學(La Salle University)、湯姆士傑佛遜大學(Thomas Jefferson University)以及賓州大學(University of Pennsylvania)紛紛想辦法吸引學生。
有些大學為年紀較小的學生提供教育計畫，為護理人才養成鋪路。
湯姆士傑佛遜大學與賓州東南部黑人護理師協會(Southeastern Pennsylvania Area Black Nurses Association)合作，開設「迷你護理學院」(Mini Nurse Academy)，2023年啟動，旨在提高健康素養、激發人們對護理的興趣、促進護理行業多元化。
賓大醫院(Hospital of the University of Pennsylvania)的Howley ASPIRE Nurse Scholars Program計畫也致力於及早吸引年輕人投身護理行業，與拉薩爾大學合作，為高中生提供指導，繼續在拉薩爾大學攻讀護理專業的學生可獲獎學金保障、而且大學期間可獲賓大醫院兼職機會。
賓大醫院該計畫主要是幫助費城可能缺乏經濟或社會支持而無法就讀護理專業的學生，由總部位於俄亥俄州的非營利組織豪利基金會 (Howley Foundation) 贊助。目前拉薩爾大學有43名護理專業學生參與，第一批學生預訂明年5月畢業。
加速取得學位是吸引學生的普遍作法。格溫內斯·默西大學的碩士護理課程最快20個月完成，周末護理學士學位課程三年內可完成。加速碩士課程2022年啟動，一開始招收13名學生、如今增至59人。
德雷塞爾大學、天普大學(Temple University)和傑佛遜大學等也提供加速碩士課程。
因護士老化、退休潮、人員流失與流動率高，加上職業倦怠持續，導致護理人力缺口擴大。美世報告因此預估，賓州到2026年可能成為全美護士短缺最嚴重的一州。 學校透過輕鬆還款方案、加速取得學位、提供獎學金保障，以及與醫院合作的兼職機會來吸引學生，降低就學與就業門檻，提升護理科系的吸引力。 湯姆士傑佛遜大學的Mini Nurse Academy與賓大醫院的Howley ASPIRE Nurse Scholars Program，都是提早接觸高中生與年輕族群，藉由導引、實習與獎助，培養未來護理人才。
精華 FAQ
因護士老化、退休潮、人員流失與流動率高，加上職業倦怠持續，導致護理人力缺口擴大。美世報告因此預估，賓州到2026年可能成為全美護士短缺最嚴重的一州。
學校透過輕鬆還款方案、加速取得學位、提供獎學金保障，以及與醫院合作的兼職機會來吸引學生，降低就學與就業門檻，提升護理科系的吸引力。
湯姆士傑佛遜大學的Mini Nurse Academy與賓大醫院的Howley ASPIRE Nurse Scholars Program，都是提早接觸高中生與年輕族群，藉由導引、實習與獎助，培養未來護理人才。
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