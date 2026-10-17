費城護士荒 護校助還貸、速獲文憑搶學生

賓州大學(University of Pennsylvania)護理學院也提出各種計畫，吸引更多學生就讀。(賓大護理學院臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 面對賓州護士短缺惡化，費城多所大學以還貸、獎學金、加速學位與高中培訓計畫搶學生，提前培養護理人力。

顧問公司美世(Mercer)兩年前報告稱，賓州 護士老化、紛紛退休、人員流失和流動以及職業倦怠引發廣泛擔憂，嚴重短缺，預計2026年將成全美護士短缺最嚴重的一州；好幾所護校或者護士學院提供輕鬆還款方案、加速獲文憑、為初高中學生提供教育計畫，藉此吸引學生。

格溫內德默西大學(Gwynedd Mercy University)、拉薩爾大學(La Salle University)、湯姆士傑佛遜大學(Thomas Jefferson University)以及賓州大學(University of Pennsylvania)紛紛想辦法吸引學生。

有些大學為年紀較小的學生提供教育計畫，為護理人才養成鋪路。

湯姆士傑佛遜大學與賓州東南部黑人護理師協會(Southeastern Pennsylvania Area Black Nurses Association)合作，開設「迷你護理學院」(Mini Nurse Academy)，2023年啟動，旨在提高健康素養、激發人們對護理的興趣、促進護理行業多元化。

賓大 醫院(Hospital of the University of Pennsylvania)的Howley ASPIRE Nurse Scholars Program計畫也致力於及早吸引年輕人投身護理行業，與拉薩爾大學合作，為高中生提供指導，繼續在拉薩爾大學攻讀護理專業的學生可獲獎學金保障、而且大學期間可獲賓大醫院兼職機會。

賓大醫院該計畫主要是幫助費城 可能缺乏經濟或社會支持而無法就讀護理專業的學生，由總部位於俄亥俄州的非營利組織豪利基金會 (Howley Foundation) 贊助。目前拉薩爾大學有43名護理專業學生參與，第一批學生預訂明年5月畢業。

加速取得學位是吸引學生的普遍作法。格溫內斯·默西大學的碩士護理課程最快20個月完成，周末護理學士學位課程三年內可完成。加速碩士課程2022年啟動，一開始招收13名學生、如今增至59人。

德雷塞爾大學、天普大學(Temple University)和傑佛遜大學等也提供加速碩士課程。