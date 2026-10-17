富比世最佳醫療業雇主名單 新州8家上榜
富比士公布美國最佳醫療保健專業人士雇主名單，新澤西州共有8家醫療機構躋身全美前250名，涵蓋醫院、健康系統與居家照護業者。
AI摘要
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富比士公布美國最佳醫療保健專業人士雇主名單，新澤西州共有8家醫療機構躋身全美前250名，涵蓋醫院、健康系統與居家照護業者。
根據「富比士」(Forbes)雜誌發布的「美國最佳醫療保健專業人士雇主」(America’s Best Employers for Healthcare Professionals)名單，新澤西州有八家雇主躋身全美前250大醫療保健機構。
該名單是「富比士」雜誌與市場調查公司Statista合作，對全美擁有至少1000名員工的醫療保健和社會服務公司超過3萬名員工進行了調查後所做出的排名。
調查受訪者被問及他們向他人推薦目前雇主的可能性有多大。受訪者被要求根據薪資、工作條件和時間安排、職業發展機會以及安全狀況對雇主進行評分。
除此之外，受訪者還被要求對他們之前的雇主以及透過行業或人脈關係了解的其他醫療機構進行評分。
所有回應均經過分析，並納入評分系統。該系統也參考了過去三年雇主調查的結果，但權重較低。得分最高的公司最終入選。
以下是新州入選的公司：庫柏大學醫院(Cooper University Health Care，第18名)、大學醫院(University Hospital Newark，第79名)、首都醫療中心(Capital Health，第94名)、山谷醫療保健系統(Valley Health System，第98名)、BAYADA居家醫療照護(BAYADA Home Health Care，第132名)、Inspira Health(第182名)、Virtua (第201名)、聖若瑟醫療體系(第248名)。
根據這份由富比士與Statista合作發布的名單，新澤西州共有8家雇主入選全美前250大醫療保健機構，顯示當地醫療雇主整體表現受到肯定。 調查主要請受訪者評估推薦目前雇主的意願，並依薪資、工作條件、時間安排、職業發展機會與安全狀況等面向打分，同時也納入對前雇主與其他機構的評價。 入選者包括庫柏大學醫院第18名、大學醫院第79名、首都醫療中心第94名、山谷醫療保健系統第98名、BAYADA居家醫療照護第132名、Inspira Health第182名、Virtua第201名與聖若瑟醫療體系第248名。
精華 FAQ
根據這份由富比士與Statista合作發布的名單，新澤西州共有8家雇主入選全美前250大醫療保健機構，顯示當地醫療雇主整體表現受到肯定。
調查主要請受訪者評估推薦目前雇主的意願，並依薪資、工作條件、時間安排、職業發展機會與安全狀況等面向打分，同時也納入對前雇主與其他機構的評價。
入選者包括庫柏大學醫院第18名、大學醫院第79名、首都醫療中心第94名、山谷醫療保健系統第98名、BAYADA居家醫療照護第132名、Inspira Health第182名、Virtua第201名與聖若瑟醫療體系第248名。
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