新州僑團 參與紐約華埠雙十遊行

中美文化協會婦女會會長黃淑慧 (前左二) 團隊，服飾鮮明。(主辦方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 新澤西州僑胞近百人赴紐約華埠參加雙十遊行，並有更多社團、孩童與跨族裔友人共襄盛舉，展現海外僑界對台灣的支持與傳承。

近百名新澤西州 僑胞日前前往紐約華埠 ，參加紐約中華公所主辦的中華民國115年雙十遊行。新州 雙十國慶籌備委員會特別安排專車，從愛迪生(Edison)、橋水市(Bridgewater)及帕西波尼(Parsippany)三地接送民眾。

美東中文學校協會榮譽會長林美華領導夥伴們走入遊行隊伍。(主辦方提供)

新澤西中文學校協會會長戴松昌表示，今年參與遊行的社團明顯增加，大家抱持「國慶如家慶」的心情共襄盛舉，連華埠觀光客也受到現場氣氛感染，加入揮舞國旗的行列。

北新中文學校校長陳正緯 (左三) 與新州北部美華聯誼會會長俞莉萍 (右一) 參與遊行。(主辦方提供)

新州慶籌會主委林郁翠指出，今年還有不同族裔友人參與，協助高舉中美文化協會布條，展現跨文化友誼。她表示，雙十遊行不僅是慶祝活動，更是跨越世代的精神傳承，凝聚海外僑胞對故鄉的思念、歷史的珍惜，以及對自由民主的認同。

夢幻貓咪Zumba老師楊尤貲 (右一) 表示，雖然長年旅居美國，但始終無法割捨對故鄉台灣的情感。(主辦方提供)

美東中文學校協會榮譽會長林美華表示，新州及紐約的僑教師長均參與該活動，包括第六區理事林泰德、前理事甘居正等人，沿途手持橫幅，高喊「中華民國萬歲！台灣加油！」

新澤西中文學校協會由會長戴松昌領隊。(主辦方提供)

台美醫療文化交流國際基金會會長樓莉莎表示，今年參與人數較往年增加，華埠街頭國旗飄揚，舞龍舞獅隊伍更有許多孩童加入。

新州北部美華聯誼會隊伍向駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強 (後排中)、中華公所主席伍銳賢 (後排中右)。(主辦方提供 )

夢幻貓咪Zumba老師楊尤貲則以「身在美國，心在台灣」表達海外僑胞的情感。她說，儘管旅居美國多年，對台灣的關懷與對未來的期盼始終不變。

當天遊行影片可至以下網址觀看：https://reurl.cc/xejZ44。