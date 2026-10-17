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新澤西愛樂合唱團年度音樂會 圓滿成功

記者劉偉／新州報導
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新澤西愛樂合唱團舉辦2026年度音樂會。（主辦方提供）
新澤西愛樂合唱團舉辦2026年度音樂會。（主辦方提供）

AI摘要

文章摘要整理：

新澤西愛樂合唱團在羅格斯大學舉辦「美麗的美國」年度音樂會，結合多元曲目與合唱演出，藉歌聲慶祝美國建國250周年。

新澤西愛樂合唱團(NJPC)11日下午在羅格斯大學尼古拉斯音樂中心，舉辦「美麗的美國」(America the Beautiful)年度音樂會，以歌聲慶祝美國建國250周年，展現多元文化交融之美。

音樂會由愷悅基金會冠名贊助，團長胡薇薇策畫，指揮劉哆咪執棒，攜手普林斯頓女童合唱團及多位音樂家演出，以「歸屬」、「自由」及「成長與蛻變」為三大主題，傳遞移民情懷與對美國的祝福。

演出以「This Land Is Your Land」開場，接著演唱Shenandoah、500 Miles、民歌「沂蒙山歌」。第二部分透過Go Down, Moses等美國黑人靈歌，傳遞自由與和平的精神。第三篇章演唱「青春舞曲」、「You Raise Me Up」等歌曲。

普林斯頓女童合唱團在藝術總監詹金斯博士(Dr. Lynnel Joy Jenkins)帶領下獻唱，最後全體合唱America the Beautiful，畫下完美句點。

胡薇薇表示，期盼透過歌聲讓華人社區融入美國多元文化。成立於2018年的新澤西愛樂合唱團，目前有百餘名團員，有意加入者可洽胡薇薇(609)865-8538。

精華 FAQ

  • 音樂會於11日下午在羅格斯大學尼古拉斯音樂中心登場，由新澤西愛樂合唱團主辦，現場以「美麗的美國」為主題，吸引觀眾共同參與慶祝。

  • 演出以「歸屬」、「自由」及「成長與蛻變」為三大主題，演唱This Land Is Your Land、Shenandoah、Go Down, Moses等歌曲，呈現移民情懷與多元文化精神。

  • 胡薇薇表示，希望透過歌聲讓華人社區更融入美國多元文化；新澤西愛樂合唱團成立於2018年，目前已有百餘名團員，並歡迎有興趣者加入。

移民 新澤西 建國250周年

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