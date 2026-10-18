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賓州學區螢幕教學時間差異大 引發爭議

編譯尤寶琪／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

賓州教育廳新調查顯示，小學閱讀教學的螢幕使用差距很大，家長對電子設備過度使用的疑慮也促使多地推動限螢幕政策。

你孩子的閱讀教學有多少是在螢幕上進行的？根據賓州教育廳(Department of Education )所發布的新數據，針對課堂螢幕使用時間進行了細分。與此同時，作為全國範圍內對在線學習和人工智能驅動型學習的反彈浪潮的一部分，全州各地的家長紛紛質疑他們的孩子在學校使用電子設備的時間是否過長。

雖然有些學區已經採取措施減少學生使用Chromebook和iPad的時間，但有些學區卻變本加厲。此外，賓州將所有標準化考試改為線上的決定，使學校別無選擇，只能讓學生在三年級時使用考試設備進行教學。

調查結果顯示，2026年春季接受調查的657個學區和特許學校中，有近一半表示小學生在閱讀教學中使用螢幕的時間不超過25%。

然而，另有30%的受訪者表示，2025學年學生有26%到50%的閱讀教學時間並非使用紙本書，而是透過Chromebook、iPad和其他電子設備完成的。

31所學校，佔受訪學校的5%，表示，他們的學生至少有75%的課堂閱讀時間是在電子設備上度過的。

賓州其他地區以及美國各地，家長們發起的減少孩子螢幕時間的運動則是取得了一些顯著成效。

在費城附近的下梅里恩(Lower Merion)學區，學校不再向幼兒園至二年級的學生發放個人電子設備。洛杉磯教育委員會和西雅圖公立學校2026年也根據年級規定了螢幕時間限制。

愛阿華州則是在春天時簽署了一項將小學數位教學時間限制在每天一小時以內的法案，州統考和殘疾學生除外。在猶他州，一項要求學校盡量減少「非必要」螢幕時間的「平衡技術」政策7月生效。

精華 FAQ

  • 調查發現各學區差異很大，近半數表示閱讀教學中螢幕占比不超過25%，但也有部分學校高度依賴電子設備，顯示教學方式並不一致。

  • 在657個受訪學區和特許學校中，有31所、約5%表示學生至少有75%的課堂閱讀時間是在電子設備上完成，屬於高度數位化教學。

  • 下梅里恩學區已不再發個人設備給幼兒園至2年級學生，洛杉磯與西雅圖也訂出年級限制；愛阿華州和猶他州則以州法或政策壓低非必要螢幕時間。

賓州 學區 人工智能

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