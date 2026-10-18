新州回報率最佳大學：普林斯頓居冠 這2所緊追其後

普林斯頓大學(Princeton University)畢業生入學十年後收入中間值達11萬66元，是學費貸款額十倍以上。(普林斯頓大學官網)

AI摘要 文章摘要整理： 聯邦大學記分卡顯示，普林斯頓大學在新澤西州畢業生收入與投資報酬率雙雙居冠，史蒂文斯理工與新澤西理工緊追其後，羅格斯大學排名第4。

聯邦「大學記分卡」 (College Scorecard)最新分析顯示，在新澤西州 ，普林斯頓大學(Princeton University)畢業生入學十年後收入中間值達11萬66元，是學費貸款額十倍以上，畢業後收入和投資報酬率都居新州 之冠；史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)、新澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology)兩所工程院校投資報酬率分居第二、三。

新州地方媒體NJ.com針對聯邦大學記分卡數據進行分析，用以衡量各大學投資回報率，也就是大學畢業後收入與為獲得學位所背負債務之間的關係。

新州傳統四年制大學中，普林斯頓大學回報率最高。畢業生平均負債 1萬320 元，而入學十年後的平均年薪達六位數。該校學生平均負債相對低，主要歸功於校方慷慨助學金；該校有360億元捐贈基金，是全球規模最大捐贈基金之一，多數家庭年收入未達25萬元的大學生無須付學費。

針對投資報酬率，位於霍博肯(Hoboken) 的史蒂文斯理工學院、紐瓦克的新澤西理工學院回報率分居第二、三。兩院校畢業生入學十年後薪資中間值約為畢業後負債的四倍。史蒂文斯理工學院畢業生薪資10萬8772 元、新澤西理工學院畢業生薪資8萬4276元。

新州最大的大學羅格斯大學(Rutgers University)回報率排名第四，薪資負債比約3.5倍；畢業生入學十年後平均薪資7萬4479元。

最新數據依據是約十年前首次入學學生2020、2021年的收入，而且僅收集在校期間獲聯邦財政援助的學生數據。

這項研究結果與知名財經雜誌「Money」另一調查吻合，該雜誌的新州前五大最佳性價比大學包括普林斯頓大學、新澤西理工學院、羅格斯大學新布朗斯維克校區(Rutgers University–New Brunswick)、史蒂文斯理工學院、新澤西學院(College of New Jersey)，均獲至少4.5星評價。