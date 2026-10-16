賓州麻疹再奪1命 全州死亡增至6例

賓州麻疹疫情 持續擴大，富蘭克林郡(Franklin County)一名39歲女子日前死亡，郡驗屍官認定符合麻疹相關死亡標準，若獲州衛生廳確認，將成為今年全州第六例麻疹相關死亡病例。

富蘭克林郡驗屍官辦公室12日表示，死者未接種麻疹疫苗，患有多種潛在疾病，先前曾確診麻疹並接受治療。驗屍官指出，女子可能因麻疹併發症引發急性心臟事件死亡，基於隱私考量，未公布更多個人資料。

賓州衛生廳14日公布最新數據，今年全州已有42個郡累計1222例麻疹確診病例，其中225人住院，確認五例相關死亡。富蘭克林郡最新死亡個案仍在調查中。

依賓州標準，麻疹相關死亡須符合患者在症狀出現後30天內死亡、具有臨床感染證據及實驗室陽性結果，且死亡不能明確歸因於其他無關原因。

美國疾病防治中心(CDC)目前全國統計僅列入兩例死亡，聯邦政府改以死亡證明上的根本死因作為認定依據，引發公共衛生專家質疑，擔心低估疫情嚴重程度。

麻疹傳染力極強，可能引發肺炎、腦炎等嚴重併發症。衛生官員提醒，接種兩劑麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗(MMR)，預防麻疹的有效率約達97%，呼籲民眾確認疫苗接種紀錄。