性侵處理被指沒保護學生 普林斯頓學生促改革
普林斯頓大學學生會批評校方性騷擾與Title IX處理制度失靈，要求改革調查程序、替代舉報系統與校園安全規範，並聲援對康乃爾大學提告的女性。
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普林斯頓大學學生會批評校方性騷擾與Title IX處理制度失靈，要求改革調查程序、替代舉報系統與校園安全規範，並聲援對康乃爾大學提告的女性。
普林斯頓大學(Princeton University)學生會已要求校方針對這所常春藤盟校處理性騷擾案件的方式進行重大改革。
該校大學部學生會(Undergraduate Student Government Senate)於10月4日批准了一封致校方的信函，信中提及了一名前康乃爾大學學生對七名男子和該校所提起的性侵訴訟。
信中指出，普林斯頓大學的「教育法修正案第九條」(Title IX)調查程序方面有許多缺陷，且在許多方面「都與康乃爾大學一樣沒能保護到學生」。
信中也提到，調查程序耗時過長，且Title IX公室將大學聲譽置於性侵倖存者之上；現行制度也未能有移除除對校園安全構成威脅的學生。
大學部學生會估計，校方只對6%的性騷擾案件中的肇事者，採取了正式的紀律處分。此外，信中也列舉了一些對教職員處罰過輕的案例。信中寫道：「鑑於調查結果的嚴重性，這些懲罰措施並不恰當。我們對此感到震驚和憤慨。」
普林斯頓大學發言人霍奇基斯(Michael Hotchkiss)在接受NJ.com採訪時表示，該校致力於為性騷擾受害者提供支持。
霍奇基斯也表示，學校將於下個月向學生發放一份校園氛圍調查問卷，並對外公布調查結果，其中將包含更多關於性騷擾的問題。
學生會信函也提及了學校替代舉報系統的缺陷，認為該系統無法為受害者提供修復式正義(restorative justice)。學生會指出，沒有學生願意尋求替代舉報系統，顯示學生對學校Title IX辦公室缺乏信任。
學生會要求學校表態聲援起訴康乃爾大學的女性，並針對性騷擾問題進行新的調查，改革替代舉報系統，並制定規章制度，將對校園安全構成嚴重威脅的人驅逐出校園。
學生會要求校方全面改革性騷擾處理方式，包括加速Title IX調查、改善替代舉報系統、提高對受害者的保護，並建立能將嚴重威脅校園安全者驅離的制度。 信函指出，調查程序耗時過長，且Title IX辦公室過度顧及校譽，未把倖存者放在首位；同時制度也難以有效移除對校園安全構成威脅的學生。 校方發言人表示普林斯頓致力支持性騷擾受害者，並將在下個月發放校園氛圍調查，公布結果時也會加入更多與性騷擾相關的問題，以了解校內情況。
精華 FAQ
學生會要求校方全面改革性騷擾處理方式，包括加速Title IX調查、改善替代舉報系統、提高對受害者的保護，並建立能將嚴重威脅校園安全者驅離的制度。
信函指出，調查程序耗時過長，且Title IX辦公室過度顧及校譽，未把倖存者放在首位；同時制度也難以有效移除對校園安全構成威脅的學生。
校方發言人表示普林斯頓致力支持性騷擾受害者，並將在下個月發放校園氛圍調查，公布結果時也會加入更多與性騷擾相關的問題，以了解校內情況。
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