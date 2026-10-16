性侵處理被指沒保護學生 普林斯頓學生促改革

AI摘要 文章摘要整理： 普林斯頓大學學生會批評校方性騷擾與Title IX處理制度失靈，要求改革調查程序、替代舉報系統與校園安全規範，並聲援對康乃爾大學提告的女性。

普林斯頓大學(Princeton University)學生會已要求校方針對這所常春藤盟校處理性騷擾 案件的方式進行重大改革。

該校大學部學生會(Undergraduate Student Government Senate)於10月4日批准了一封致校方的信函，信中提及了一名前康乃爾大學 學生對七名男子和該校所提起的性侵 訴訟。

信中指出，普林斯頓大學的「教育法修正案第九條」(Title IX)調查程序方面有許多缺陷，且在許多方面「都與康乃爾大學一樣沒能保護到學生」。

信中也提到，調查程序耗時過長，且Title IX公室將大學聲譽置於性侵倖存者之上；現行制度也未能有移除除對校園安全構成威脅的學生。

大學部學生會估計，校方只對6%的性騷擾案件中的肇事者，採取了正式的紀律處分。此外，信中也列舉了一些對教職員處罰過輕的案例。信中寫道：「鑑於調查結果的嚴重性，這些懲罰措施並不恰當。我們對此感到震驚和憤慨。」

普林斯頓大學發言人霍奇基斯(Michael Hotchkiss)在接受NJ.com採訪時表示，該校致力於為性騷擾受害者提供支持。

霍奇基斯也表示，學校將於下個月向學生發放一份校園氛圍調查問卷，並對外公布調查結果，其中將包含更多關於性騷擾的問題。

學生會信函也提及了學校替代舉報系統的缺陷，認為該系統無法為受害者提供修復式正義(restorative justice)。學生會指出，沒有學生願意尋求替代舉報系統，顯示學生對學校Title IX辦公室缺乏信任。

學生會要求學校表態聲援起訴康乃爾大學的女性，並針對性騷擾問題進行新的調查，改革替代舉報系統，並制定規章制度，將對校園安全構成嚴重威脅的人驅逐出校園。