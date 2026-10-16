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劉娟入選美國乒乓球名人堂 葉瑞玲獲頒終身成就獎

記者劉偉／新州報導
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美國乒乓球名人堂主席肖恩·奧尼爾(左二)、乒乓球運動支持者何國誠(右三)、胡知宇...
美國乒乓球名人堂主席肖恩·奧尼爾(左二)、乒乓球運動支持者何國誠(右三)、胡知宇(右一)、葉瑞玲(左三)出席了活動。（主辦方提供）

AI摘要

文章摘要整理：

美國桌球名人堂2026年度晚宴表彰多位傑出人物，劉娟等3人入選名人堂，葉瑞玲則獲頒終身成就獎，活動並紀念中美桌球外交50周年。

美國桌球名人堂2026年度入堂晚宴日前在新澤西州鄧內倫市(Dunellen)葉瑞玲(Lily Yip)桌球中心舉行，該活動由美國職業桌球聯賽(Major League Table Tennis，MLTT)主辦，表彰對美國桌球運動發展有傑出貢獻的人士，並推動桌球運動持續發展。

本屆共有三位傑出人士入選名人堂，分別為哈津斯基(Mark Hazinski)、劉娟(Juan Liu)及尼爾-基斯特勒(Noga Nir-Kistler)。三人在奧運、帕拉林匹克運動會及全國錦標賽等賽事均有傑出表現，為美國桌球運動留下重要紀錄。

哈津斯基曾代表美國參加奧運，並在國內外賽事屢創佳績；劉娟為美國奧運代表隊選手及全國冠軍，長期投入桌球運動發展；尼爾-基斯特勒則是美國帕運桌球選手，不僅在國際賽場表現出色，也積極推動身心障礙者參與桌球運動。

晚宴另一焦點，是向美國知名華裔桌球選手兼教練葉瑞玲頒發2026年「馬克馬修斯終身成就獎」(Mark Matthews Lifetime Achievement Award)，肯定她多年來對美國桌球運動的卓越貢獻。

葉瑞玲曾兩度代表美國參加奧運，退役後持續投入桌球教學、教練培訓及青少年人才培育，影響數代美國桌球選手。此次頒獎典禮特別選在以她命名的桌球中心舉行，更具紀念意義。

美國桌球名人堂也感謝MLTT連續第三年贊助年度慶祝晚宴，協助表彰桌球界先驅人物、傳承體育歷史，並促進職業桌球發展。

主辦單位表示，此次活動適逢中美桌球外交50周年，別具意義。晚宴不僅肯定傑出運動員及教練的貢獻，也期盼凝聚各界力量，持續推動桌球運動在美國普及與發展。

精華 FAQ

  • 活動日前在新澤西州鄧內倫市的葉瑞玲桌球中心舉行，由MLTT主辦，聚焦表彰對美國桌球發展有傑出貢獻的人士，並推動職業桌球持續發展。

  • 本屆共有3人入選，分別是哈津斯基、劉娟及尼爾-基斯特勒。他們在奧運、帕運及全國錦標賽等賽事表現亮眼，為美國桌球留下重要紀錄。

  • 葉瑞玲獲頒2026年馬克馬修斯終身成就獎，肯定她多年來對美國桌球的貢獻。她曾2度代表美國參加奧運，退役後仍投入教學、教練培訓與青訓。

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