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華人醫療服務部網絡醫療講座 從疫苗接種到探索治癒方法：消除B型肝炎之路

新澤西訊
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RWJBarnabas Health醫療系統華人醫療服務將於10月19日，美東時間星期一晚上7:00 PM，為華人社區舉辦一場專門關於B型肝炎的專題講座。本次主講人人為羅格斯大學醫療保健政策與老齡化研究中心副研究員，庫珀曼巴拿巴斯醫院病毒性肝炎計畫及亞洲健康中心醫療主任，家庭醫師汪思涵（Su Wang, MD, MPH, FACP）。羅格斯大學醫學院環球醫療副院長，家庭醫學及社區健康系教授，羅格斯大學家庭健康及多元文化主任林偉如醫生（Karen WeiRu Lin, MD, MS），將一如既往地為大家提供中文翻譯。

您可以掃描QR Code 直接參加講座，或用以下鏈接或ID登錄或打電話直接收聽：

https://rwjbh-org.zoom.us/j/92435785634?pwd=vryP1eaBz7fanfL7DfPGSpRjtjMG0d.1

Zoom Meeting ID：924 3578 5634，Access Code: 697961

電話收聽：609-262-3063 會議ID: 924 3578 5634，密碼：697961

諮詢電話：732-923-5057, 或732-372-8550

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