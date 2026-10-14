美東深圳總商會暨聯誼會十週年慶典晚會隆重舉行

潘焱主任、周凱良領事等貴賓與美東深圳總商會理事會成員向嘉賓敬酒。前排左6、7為會長梁鴻生、理事長葉慧民。

10月6日，美東深圳總商會暨聯誼會（下簡稱「總商會」）假華埠東方明珠酒樓，慶祝成立十週年慶典。中國駐紐約總領事館僑務處主任潘焱、領事周凱良，費城市議員Mark Squilla、Jim Harrity、Nina Ahmad, 賓州參議員Sharif Street, 以及美國亞裔社團聯合總會主席陳善荘、大費城僑學界秘書長吳日強、深圳駐北美經貿處專員徐平，與來自費城、紐約及美東地區的政界、商界、僑界、學界代表、會員及各界嘉賓歡聚一堂，共同回顧商會成立十年來的發展歷程，慶祝取得的豐碩成果，並展望未來發展新篇章。慶典由楊笑笑、鄧軍主持。

在奏響莊嚴的中美兩國國歌聲中，慶典晚會拉開了帷幕。總商會會長梁鴻生首先致辭，誠摯歡迎各界嘉賓的到來。他說，總商會是旅美鄉親加強聯誼、資源共享和交流合作的重要平台。成立之初，深圳市有關部門及代表團曾專程赴費城出席成立慶典，並對商會進一步促進費城與深圳之間在經貿、科技、文化等領域的交流合作寄予厚望。十年來，總商會秉承創會宗旨，積極團結鄉親，關心會員企業發展，服務華僑華人社區，並積極參與社會公益及促進中美民間交流。商會通過舉辦聯誼、敬老、文化交流及社會公益等活動，不斷增強會員之間的凝聚力和向心力，在當地僑社中發揮了積極作用。在疫情期間，商會積極開展公益活動，為社區及有需要人士提供幫助；同時還積極參與推動中美民間交流。此前，商會曾與美國亞裔社團聯合總會在美國國會山莊舉辦紀念中美建交40週年活動。十週年不是終點，而是新的起點。未來，總商會將繼續積極凝聚各界力量，進一步發揮商會的平台和橋梁作用，讓深圳精神在海外薪火相傳。

潘焱、徐平、陳善荘、吳日強、Mark Squilla等分別致辭，向總商會成立十週年表示熱烈祝賀，對商會多年來團結鄉親、服務僑胞、促進交流、回饋社區所做的工作給予肯定。Mark Squilla並向總商會頒發了費城市議會賀函。

總商會理事長葉慧民致答謝辭，她表示，十年，是一個值得銘記的里程碑。從最初的鄉親聯誼，到逐步發展成為聯繫美東地區鄉親的重要平台，總商會一路走來，凝聚的是鄉情，匯聚的是力量，體現的是廣大鄉親在海外團結互助、攜手發展的精神。十年來，廣大會員在美國努力創業、工作和生活，在各自領域取得成績的同時，也積極參與社區建設，關心家鄉發展，以實際行動展現海外深圳人的責任與擔當。

晚會期間，精彩的文藝節目為慶典增添了歡樂氣氛。歌曲、舞蹈輪番上演，熟悉的歌聲《春天的故事》《好運來》不斷傳來，現場掌聲、歡笑聲此起彼伏。鄉親們共敘鄉情、共話發展，大家共同舉杯，慶祝總商會走過十年光輝歷程，並祝願商會會務蒸蒸日上、事業不斷發展。現場洋溢著喜慶、熱烈、祥和的氣氛。娛樂節目由王小玉、王蘇主持。

十年初心不改，十年砥礪前行。從費城出發，連接美東；以鄉情凝聚力量，以交流促進發展。展望未來，總商會將繼續攜手廣大會員和社會各界朋友，凝聚僑心、匯聚僑力，共同書寫新的十年篇章。