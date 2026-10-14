賓州華人僑團聯盟舉行慶祝中華人民共和國成立77週年國慶宴會

中國駐紐約總領館官員與聯盟共同主席們合影，前排左7-11為林應章、侯立宏、丁彬彬、李德、李東閩。

金秋十月，丹桂飄香。為慶祝中華人民共和國成立77週年，10月7日，賓州華人僑團聯盟（下簡稱「聯盟」） 在華達酒樓隆重舉行國慶慶祝宴會。中國駐紐約總領事館參讚侯立宏、僑務副主任李德、領事周凱良，費城市議員Jim Harrity、Mark Squilla等政府、警界官員，與來自賓州及大費城地區的華人華僑、各僑團負責人、商界、學界及社區代表歡聚一堂，共同慶祝祖國華誕，表達海外僑胞對祖國的美好祝福。活動由金魁明、鄭銘玥擔任主持人。

在莊嚴的中美兩國國歌聲中，活動拉開帷幕。全場嘉賓一起觀看了聯盟近期活動視頻。接著，聯盟執行主席丁彬彬致辭，他表示，國慶承載著僑胞對祖國深情的祝願，中秋寄托著對親人的思念，海外華僑雖身在海外，但心繫祖國。特別是這次習近平主席訪美，聯盟組織了800多人的歡迎隊伍前往華盛頓，感謝眾多鄉親們的支持與配合，再次向所有參加活動的同胞表示衷心感謝。祝願中美兩國友好關係永久長存，願同胞們繼續攜手同行，團結互助，讓更多人了解中華文化之美。

緊接著，侯立宏、Jim Harrity、Mark Squilla，費城前市議員David Oh、賓州州長亞裔事務顧問委員會主席陳威、聯盟候任執行主席李東閩、共同主席林玉金等紛紛上台致辭，各界嘉賓紛紛向華人社區致以國慶祝福，並充分肯定聯盟長期以來在社區建設、文化交流、公益服務以及促進中美民間友好方面所作出的努力。大家表示，華人華僑是美國多元社會的重要組成部分。廣大華僑華人勤奮工作、積極創業，關心社區、服務社會，在經濟、文化、教育、慈善等各個領域發揮著越來越重要的作用。

與此同時，陳威向聯盟代頒發了賓州州長賀函，Jim Harrity及Mark Squilla頒發了費城市議會表揚狀，賓州參議員Nikil Saval亦發來了賓州參議院賀狀。費城市警察局12分局局長Matthew Johnson向聯盟部分團體及個人頒發了嘉獎狀，感謝其長期以來為社區服務付出的時間及努力。

聯盟秘書長林應章致答謝辭，他說，站在新的起點上，聯盟將繼續發揮橋梁和紐帶作用，團結廣大華僑華人，積極參與社區建設，推動中華優秀傳統文化在海外傳承發展；同時加強與當地政府、社會各界及其他族裔社區的交流合作，為促進不同文化之間的理解與溝通發揮積極作用。希望廣大華僑華人繼續團結一心、攜手前進，在融入當地社會的同時，發揮自身優勢，積極參與社會公益和社區建設，以實際行動講好中華文化故事，為促進中美民間交流與友好合作貢獻僑界力量。

接下來的文藝表演精彩紛呈，費城婦女聯合會、五一、富貴、歡樂舞蹈團獻上了精彩的舞蹈，詩朗誦、葫蘆絲演奏、獨唱、合唱等輪番登場，充分展現中華文化的獨特魅力，也表達了海外僑胞濃濃的家國情懷。現場掌聲不斷，歡聲笑語此起彼伏。許多僑胞表示，國慶不僅是舉國歡慶的節日，也是海外華僑華人寄託思鄉之情、增進彼此感情的重要時刻。通過共同慶祝國慶，進一步加強了僑團之間的聯繫，也增強了社區的歸屬感和凝聚力。娛樂節目由倪忠、鍾麗珍主持。

宴會在熱烈、祥和的氣氛中圓滿結束。大家共同祝願中華人民共和國成立77週年生日快樂，祝願祖（籍）國繁榮富強、國泰民安，也祝願賓州華人社區不斷發展壯大，廣大僑胞事業進步、家庭幸福、萬事如意！