新州身障清潔工做35年 薪水竟遠低同事一截

AI摘要 文章摘要整理： 新澤西州一名服務學區35年的智障清潔工魯尼，退休前被發現薪資明顯低於同事，家屬提告後以18.5萬元和解。

新澤西州 卡尼學區(Kearny School District)一名前任清潔工魯尼(Paul Rooney)是智障人士，在工作崗位上服務30多年，兩年前辦理退休 時發現自己收入比同事大約少1.5萬元，家人提起訴訟，上個月以18.5萬元和解。

魯尼在卡尼學區任清潔工期間為人開朗謙遜，兢兢業業維護學校整潔；但是，魯尼的家人在訴訟中稱，他退休時收入卻比其他同事少。

訴訟指稱，魯尼是智障人士，與其他清潔工履行相同的基本職責，卻得到不一樣的待遇，長期服務的學區對他不公平。

訴訟提出後，認知障礙員工在工作中爭取平等待遇所面臨的重重障礙引起高度關注。全案上個月最終以18.5萬元和解金告終。原告魯尼家庭律師表示，這筆和解金將幫助62歲退休的魯尼未來幾年恢復正常生活。

原告律師克萊納(Eric Kleiner)說，保羅(魯尼的名字)現在可以安心享受他應得的退休生活了。

魯尼在斯凱勒小學(Schuyler Elementary School)工作35年，負責掃地、打掃衛生間和整理教室；就在該校官員否認曾虐待魯尼時，這一起訴訟達成和解。

學校系統在協議中未承認不當行為，指稱支付和解金只是為了避免訴訟帶來的不便和費用。

卡尼學區代表律師林登費爾瑟(Kenneth Lindenfelser)拒絕置評。

魯尼的家人幫助他準備2025年1月退休事宜時，震驚的發現魯尼薪資低於其他人，隨後便在哈德遜郡(Hudson County)高等法院提起訴訟。

訴訟指稱學區利用魯尼和他的弱點，違反新澤西州「反歧視法」(Law Against Discrimination)；估計魯尼共損失20餘萬元工資和未來退休金收入。

卡尼學區清潔工都加入工會，但訴訟稱，魯尼在職業生涯即將結束之際，該學區強迫他簽署待遇較差的個人合約，將他的年薪上限設定為4.5萬元，他的閱讀水平僅相當於八、九歲的孩子。