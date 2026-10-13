賓州櫻桃泉州立公園 獲認證「國際暗空公園」

有「上帝之鄉」(God's Country)之稱的賓州波特郡，坐落著觀星勝地櫻桃泉州立公園(Cherry Springs State Park)。(櫻桃泉州立公園官方臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 賓州櫻桃泉州立公園完成改造後獲認證為國際暗空公園，透過減光設計與觀測設施升級，持續吸引天文愛好者與觀光客。

有「上帝之鄉」(God's Country)之稱的賓州 波特郡，坐落著觀星勝地櫻桃泉州立公園 (Cherry Springs State Park)。賓州自然資源保護廳(DCNR)宣布，耗資520萬元的公園改造工程已完工，包括新建停車場、擴建露天劇場，並設置土堆阻擋車燈照射天文觀測區，以減少光害。

費城 問詢報(Inquirer)報導，這座占地僅82英畝的公園位於考德斯波特(Coudersport)，距匹茲堡約4小時車程、費城約250哩，並獲國際暗夜天空組織(DarkSky International)認證為「國際暗空公園」。

自然資源保護廳長鄧恩(Cindy Adams Dunn)表示，「這座公園在夜幕降臨後煥發生機，我們有責任將這種體驗傳承下去。」此次改造主要重新規畫遊客夜間動線、減少人工照明，並擴充天文觀測及教育設施。

櫻桃泉長年吸引天文愛好者及露營客，無月夜尤其熱門，營地每季幾乎一位難求。疫情期間人氣更大增，2020年3月至9月共有2萬6745人造訪，比前一年同期暴增231%。

僅約1.6萬人口的波特郡高度仰賴觀星、露營、賞楓及狩獵觀光，當地也鼓勵居民與商家使用向下照射燈具、低瓦數燈泡及定時器，共同守護珍貴暗夜環境。