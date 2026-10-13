我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴州男樓上與前女友為兒慶生 同一天在樓下和現任女友舉行婚禮

中俄暗助伊朗對抗美國？ 川普：完全不相信

賓州櫻桃泉州立公園 獲認證「國際暗空公園」

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
有「上帝之鄉」(God's Country)之稱的賓州波特郡，坐落著觀星勝地櫻桃...
有「上帝之鄉」(God's Country)之稱的賓州波特郡，坐落著觀星勝地櫻桃泉州立公園(Cherry Springs State Park)。(櫻桃泉州立公園官方臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

賓州櫻桃泉州立公園完成改造後獲認證為國際暗空公園，透過減光設計與觀測設施升級，持續吸引天文愛好者與觀光客。

有「上帝之鄉」(God's Country)之稱的賓州波特郡，坐落著觀星勝地櫻桃泉州立公園(Cherry Springs State Park)。賓州自然資源保護廳(DCNR)宣布，耗資520萬元的公園改造工程已完工，包括新建停車場、擴建露天劇場，並設置土堆阻擋車燈照射天文觀測區，以減少光害。

費城問詢報(Inquirer)報導，這座占地僅82英畝的公園位於考德斯波特(Coudersport)，距匹茲堡約4小時車程、費城約250哩，並獲國際暗夜天空組織(DarkSky International)認證為「國際暗空公園」。

自然資源保護廳長鄧恩(Cindy Adams Dunn)表示，「這座公園在夜幕降臨後煥發生機，我們有責任將這種體驗傳承下去。」此次改造主要重新規畫遊客夜間動線、減少人工照明，並擴充天文觀測及教育設施。

櫻桃泉長年吸引天文愛好者及露營客，無月夜尤其熱門，營地每季幾乎一位難求。疫情期間人氣更大增，2020年3月至9月共有2萬6745人造訪，比前一年同期暴增231%。

僅約1.6萬人口的波特郡高度仰賴觀星、露營、賞楓及狩獵觀光，當地也鼓勵居民與商家使用向下照射燈具、低瓦數燈泡及定時器，共同守護珍貴暗夜環境。

精華 FAQ

  • 因為公園完成520萬元改造，重新規畫夜間動線、減少人工照明，並以土堆阻擋車燈照射觀測區，成功降低光害，符合國際暗空標準。

  • 工程包括新建停車場、擴建露天劇場，並強化天文觀測與教育設施，同時調整夜間照明與遊客動線，讓暗夜環境更適合觀星。

  • 波特郡人口僅約1.6萬，當地高度仰賴觀星、露營、賞楓與狩獵觀光；櫻桃泉更是核心景點，疫情期間造訪人次還比前一年同期暴增231%。

州立公園 賓州 費城

上一則

新州身障清潔工做35年 薪水竟遠低同事一截

下一則

川普改造華府高球場 近500棵樹遭砍 法官震怒令停工

延伸閱讀

布碌崙海灣公園大道公車專用道動工

布碌崙海灣公園大道公車專用道動工

聖縣28座公園守護自然70年 每年吸引310萬人次

聖縣28座公園守護自然70年 每年吸引310萬人次
泰勒絲為它譜戀歌 引發全球樂迷對克利夫蘭的好奇心

泰勒絲為它譜戀歌 引發全球樂迷對克利夫蘭的好奇心
康尼島凱瑟公園獲250萬州撥款 設施將升級改造

康尼島凱瑟公園獲250萬州撥款 設施將升級改造

熱門新聞

副總統范斯在馬里蘭州安德魯聯合基地，與妻子烏莎及子女一同登機，搭乘「空軍二號」。（美聯社）

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

2026-10-06 17:01
位於休士頓敦煌廣場的大中華超市。(擷自Google Maps)

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

2026-10-10 12:40
幾所大學紛紛宣布從2027年秋季開始降低學費。（路透）

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

2026-10-07 12:08
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
美國邊境巡邏隊在亞利桑納州道格拉斯(Douglas)的美墨邊境沿線執勤警戒。(美聯社)

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

2026-10-05 11:23
前白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。（路透）

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

2026-10-05 13:43

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒