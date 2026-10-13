賓州櫻桃泉州立公園 獲認證「國際暗空公園」
賓州櫻桃泉州立公園完成改造後獲認證為國際暗空公園，透過減光設計與觀測設施升級，持續吸引天文愛好者與觀光客。
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賓州櫻桃泉州立公園完成改造後獲認證為國際暗空公園，透過減光設計與觀測設施升級，持續吸引天文愛好者與觀光客。
有「上帝之鄉」(God's Country)之稱的賓州波特郡，坐落著觀星勝地櫻桃泉州立公園(Cherry Springs State Park)。賓州自然資源保護廳(DCNR)宣布，耗資520萬元的公園改造工程已完工，包括新建停車場、擴建露天劇場，並設置土堆阻擋車燈照射天文觀測區，以減少光害。
費城問詢報(Inquirer)報導，這座占地僅82英畝的公園位於考德斯波特(Coudersport)，距匹茲堡約4小時車程、費城約250哩，並獲國際暗夜天空組織(DarkSky International)認證為「國際暗空公園」。
自然資源保護廳長鄧恩(Cindy Adams Dunn)表示，「這座公園在夜幕降臨後煥發生機，我們有責任將這種體驗傳承下去。」此次改造主要重新規畫遊客夜間動線、減少人工照明，並擴充天文觀測及教育設施。
櫻桃泉長年吸引天文愛好者及露營客，無月夜尤其熱門，營地每季幾乎一位難求。疫情期間人氣更大增，2020年3月至9月共有2萬6745人造訪，比前一年同期暴增231%。
僅約1.6萬人口的波特郡高度仰賴觀星、露營、賞楓及狩獵觀光，當地也鼓勵居民與商家使用向下照射燈具、低瓦數燈泡及定時器，共同守護珍貴暗夜環境。
因為公園完成520萬元改造，重新規畫夜間動線、減少人工照明，並以土堆阻擋車燈照射觀測區，成功降低光害，符合國際暗空標準。 工程包括新建停車場、擴建露天劇場，並強化天文觀測與教育設施，同時調整夜間照明與遊客動線，讓暗夜環境更適合觀星。 波特郡人口僅約1.6萬，當地高度仰賴觀星、露營、賞楓與狩獵觀光；櫻桃泉更是核心景點，疫情期間造訪人次還比前一年同期暴增231%。
精華 FAQ
因為公園完成520萬元改造，重新規畫夜間動線、減少人工照明，並以土堆阻擋車燈照射觀測區，成功降低光害，符合國際暗空標準。
工程包括新建停車場、擴建露天劇場，並強化天文觀測與教育設施，同時調整夜間照明與遊客動線，讓暗夜環境更適合觀星。
波特郡人口僅約1.6萬，當地高度仰賴觀星、露營、賞楓與狩獵觀光；櫻桃泉更是核心景點，疫情期間造訪人次還比前一年同期暴增231%。
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